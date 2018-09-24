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Бекон или ветчина? Угадай состав пиццы и получи скидку

25.09.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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Любителей пиццы — немало. А сколько среди них настоящих знатоков, которые по фотографии смогут определить даже использованный в этом блюде сорт сыра? Мы предлагаем вам угадать по внешнему виду, из каких продуктов (не считая классической для этого блюда моцареллы, соусов и приправ) приготовлена та или иная пицца. И не просто так: если ответите правильно на все вопросы (10 из 10), то получите промокод — 10%-ную скидку на любую пиццу в «Пицца Темпо». Готовы?

Для того, чтобы получить скидку:

  • Ответьте правильно на все вопросы теста.
  • Получите промокод за результат 10 из 10 в конце теста.
  • Назовите промокод официанту при заказе пиццы в зале пиццерий «Пицца Темпо» и получите 10%-ную скидку*.
Акция действует до 31 октября 2018 года включительно.

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* Скидка действует единожды в зале пиццерий, применяется на все пиццы в чеке, не суммируется с другими акциями и предложениями.

 
 
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Вместе с "Пицца Темпо" предлагаем вам угадать по фото ингредиенты пиццы и получить скидку в 10%. *Партнерский материал
 
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