Бекон или ветчина? Угадай состав пиццы и получи скидку

Любителей пиццы — немало. А сколько среди них настоящих знатоков, которые по фотографии смогут определить даже использованный в этом блюде сорт сыра? Мы предлагаем вам угадать по внешнему виду, из каких продуктов (не считая классической для этого блюда моцареллы, соусов и приправ) приготовлена та или иная пицца. И не просто так: если ответите правильно на все вопросы (10 из 10), то получите промокод — 10%-ную скидку на любую пиццу в « Пицца Темпо ». Готовы?

Для того, чтобы получить скидку:

Ответьте правильно на все вопросы теста.

Получите промокод за результат 10 из 10 в конце теста.

Назовите промокод официанту при заказе пиццы в зале пиццерий «Пицца Темпо» и получите 10%-ную скидку*. Акция действует до 31 октября 2018 года включительно.

Партнер материала:





* Скидка действует единожды в зале пиццерий, применяется на все пиццы в чеке, не суммируется с другими акциями и предложениями.