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Бекон или ветчина? Угадай состав пиццы и получи скидку
Любителей пиццы — немало. А сколько среди них настоящих знатоков, которые по фотографии смогут определить даже использованный в этом блюде сорт сыра? Мы предлагаем вам угадать по внешнему виду, из каких продуктов (не считая классической для этого блюда моцареллы, соусов и приправ) приготовлена та или иная пицца. И не просто так: если ответите правильно на все вопросы (10 из 10), то получите промокод — 10%-ную скидку на любую пиццу в «
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* Скидка действует единожды в зале пиццерий, применяется на все пиццы в чеке, не суммируется с другими акциями и предложениями.
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Вместе с "Пицца Темпо" предлагаем вам угадать по фото ингредиенты пиццы и получить скидку в 10%. *Партнерский материал
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