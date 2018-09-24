"Называют девушкой, не посмотрев". Как парень строит карьеру за кассой гипермаркета

«Взял себя в руки, отработал смену — ушел домой. Там можно дать волю эмоциям, но это уже другая история», — рассказывает Виталий Самстыко, контролер-кассир пятого разряда. Сегодня его рабочий день начался намного раньше, чем обычно. Ради интервью он сел за кассу днем, хотя ему привычнее ночной график. Парень работает в супермаркете « АЛМИ » на Дзержинского, 91 два через два, с восьми вечера до восьми утра, и не считает себя исключением в профессии, а ее саму — гендерно-стереотипной.





«Отработал смену — ушел домой»

«Как на мне сидит жилетка?» — волнуется Виталий в начале интервью. Он считает, что у него все должно быть идеально: от внешнего вида до внутреннего состояния — говорит, обязывает работа с людьми и деньгами.

Молодой человек учится на юриста — остался последний, четвертый курс МИТСО. А свой карьерный путь в торговле он начал, как только поступил в университет: пришел в «АЛМИ» на подработку и сам не ожидал, что задержится надолго. Однако сейчас у героя большие планы. Несмотря на то что впереди — защита «юридического» диплома, работать по специальности парень не намерен.

— Когда я только сюда пришел, сомневался, что все это серьезно, — вспоминает Виталий. — Но сейчас, когда у меня за спиной несколько лет в компании, я понял, что хочу связать свою жизнь именно с торговлей. Здесь интересно развиваться, у нас прекрасный коллектив, да и график работы абсолютно мне подходит.





Усталости после ночных смен, как признался парень, уже не бывает — привычка.

— С этим проблем нет, потому что график работы и наш режим полностью отлажены. Пока работают «дневные» кассиры, мы отдыхаем. Ночью отдыхают они, а мы отправляемся на смену. Приходим в восемь вечера, а в восемь утра пост сдаем. И так работаем «два через два» — после пары рабочих дней у нас столько же времени на отдых. Один отсыпной, один выходной, — улыбается он.





Такой график оставляет время для хобби. Но Виталий признается, что пока в свободное время его «увлечение» — это учеба. Сейчас нужно трудиться над дипломом.

«Девушка, будьте добры еще пакетик»

Семья Виталия к его выбору карьерного пути отнеслась спокойно: никаких предрассудков и вопросов не возникло. Удивительно, но молодой человек говорит, что никогда не сталкивался с радикальными стереотипами, что кассир — исключительно женская профессия.

— Помню из детства, когда ходил по фастфудам, что за кассой там стояли парни. В магазинах — тоже. Но, конечно, девушек-кассиров у нас намного больше. Я считаю, что в Беларуси стоит применять практику стран Запада, когда на эту работу берут больше мужчин, — размышляет Виталий. — Здесь дело в специфике труда: иной раз бывает, что возникает конфликт, который выходит за рамки стандартного пути решения проблемы. Мне кажется, женщина воспринимает все острее. Она перенервничает, расстроится, некоторым нужно будет выйти поплакать. Парень оставит это все в себе и продолжит работать. Взял себя в руки, отработал смену — ушел домой. Там можно дать волю эмоциям, но это уже другая история.





Во взгляде покупателей, которые становились в очередь к нему на кассу, открытого удивления парень не замечал никогда. Но бывали курьезы, которые он вспоминает со смехом.

— Например, человек подходит — и, еще не посмотрев, кто его обслуживает, сразу же говорит: «Девушка, здравствуйте, будьте добры еще пакетик». Я в таких случаях говорю: «Здравствуйте, конечно, вот ваш пакетик. Но я не девушка».

Чувство юмора в профессии необходимо, уверен кассир. Порой происходят ситуации, из которых выйти без него просто невозможно.

— Однажды покупатель принес на кассу живую рыбу. И все бы ничего, если за этим не последовал бы вопрос: «Скажите, какой у нее срок годности?» Ну что тут можно было ответить? — с улыбкой вспоминает Виталий. — «Пока еще жива», — говорю.



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«Думаешь, что работаешь хорошо, а тут — косяк»

Кассир-контролер — работа разноплановая. Здесь иногда даже приходится играть роль «психолога».

— Разное ведь случается. Бывает, придет бабуля с буханкой хлеба и молоком, но для нее же важнее не покупки, а возможность пообщаться, поговорить о жизни. Делаю и это, — пожимает плечами молодой человек. — А если большая очередь, то становлюсь Цезарем и делаю пару дел одновременно. И людей обслуживаю, и бабушку слушаю.

Порой, когда перед кассой стоит много человек, необязательно иметь какой-то отвлекающий фактор, чтобы ошибиться. Кассир может опечататься в цифре и «выбить» не тот товар, когда просто старается работать быстрее, чтобы покупатели не ждали.





Решать проблему нужно самостоятельно: уметь общаться с клиентом в любой ситуации — тоже часть работы.

— Конечно, сразу возникает волнение. Ведь ты думаешь, что исполняешь свои обязанности хорошо, а тут выскакивает такой косяк, — объясняет Виталий. — Но вы же помните, что самое главное качество в моей работе — стрессоустойчивость? Негатив уходит довольно быстро, и ты снова в строю. Очень важно уметь мгновенно настраиваться на нужный лад, несмотря ни на что.

Ошибка с неверно пробитым товаром — меньшее из зол: все можно исправить в считаные секунды. Намного серьезнее, когда в конце рабочего дня оказывается, что в кассе — недостача.

— Самое сложное — как раз работать с деньгами, — признается молодой человек. — Это наша огромная ответственность. Всякое бывает, это человеческий фактор: где-то не туда нажал, где-то был невнимателен. В самом начале карьеры я сильно переживал: боялся, вдруг будет недостача, а опыта еще нет, и никто, конечно, постоянно не стоял у меня за спиной и не подсказывал, что делать и как работать.





Сумму денег, которую недосчитались в кассе, сотрудник должен возместить из своего кармана. У Виталия максимальная трата на убытки была пятнадцать копеек. Он надеется, что эта недостача так и останется самой большой на его профессиональном пути.

«Мы всех видим и запоминаем»

Как признается кассир, самое приятное в его работе — покупатели. Хотя раньше парень никогда бы не подумал, что открытость в общении может стать его визитной карточкой.

— Благодаря работе я стал более коммуникабельным. Раньше скопления людей и общение с незнакомцами доставляли мне дискомфорт, зато сейчас все наоборот, — признается он. — К тому же бывают очень приятные покупатели, которые поблагодарят за обслуживание, пожелают в ответ хорошего дня. После таких людей у тебя появляются силы, даже если их не было до этого.

Бывает и такое, что человек просто проходит мимо, без «здравствуйте» и «до свидания». Однако это, по словам Виталия, на его отношение не влияет: кассир все равно напоминает про акционные предложения и возможность воспользоваться картой «ВЫГОДА!».

— Иногда покупатели рассеянные и просто забывают достать карточку. Хотя это полезная вещь: даже на акционные покупки начисляется до 5% кешбэка, и в будущем часть чека можно будет «закрыть» бонусными деньгами. Кстати, чтобы мы не забывали напоминать об этом, есть старший кассир. Он следит за нами! — шутит парень. — На самом деле когда-нибудь и я хочу «дорасти» до этой должности.

Рассказывая о покупателях, Виталий улыбается и говорит, что помнит абсолютно всех «постоянных клиентов», которые становятся в очередь на кассу только к нему.

— Людям кажется, что нам тяжело отмечать в таком потоке знакомые лица, но это не так, — делится парень. — Мы всех видим, запоминаем и точно можем сказать, что такие встречи очень приятны.





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