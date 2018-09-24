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Москва и Минск подписали прогнозные балансы
25.09.2018 09:14 — Разное | Ежедневник
Беларусь и Россия подписали прогнозные балансы спроса и предложения Союзного государства на 2019 год по молоку, молокопродуктам, мясу и мясопродуктам, сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ.
Решение было принято по итогам встречи министров профильных ведомства двух стран Дмитрия Патрушева и Леонида Зайца при участи Госсекретаря Союзного государства Григория Рапоты.
Согласно договоренностям, в целом сохранены объемы взаимных поставок по основным видам молочной продукции, а также согласовано увеличение поставок из Беларуси по отдельным позициям мясной продукции.
Механизм составления прогнозных балансов применяется на протяжении многих лет для согласования взаимных интересов в торговле сельскохозяйственной продукцией между Россией и Беларусью.
За январь-июль 2018 года товарооборот между странами увеличился на 2,7% до 2,9 млрд долларов.
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Беларусь и Россия подписали прогнозные балансы спроса и предложения Союзного государства на 2019 год по молоку, молокопродуктам, мясу и мясопродуктам, сообщает...
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