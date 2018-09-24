Москва и Минск подписали прогнозные балансы





Беларусь и Россия подписали прогнозные балансы спроса и предложения Союзного государства на 2019 год по молоку, молокопродуктам, мясу и мясопродуктам, сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ.

Решение было принято по итогам встречи министров профильных ведомства двух стран Дмитрия Патрушева и Леонида Зайца при участи Госсекретаря Союзного государства Григория Рапоты.

Согласно договоренностям, в целом сохранены объемы взаимных поставок по основным видам молочной продукции, а также согласовано увеличение поставок из Беларуси по отдельным позициям мясной продукции.

Механизм составления прогнозных балансов применяется на протяжении многих лет для согласования взаимных интересов в торговле сельскохозяйственной продукцией между Россией и Беларусью.

За январь-июль 2018 года товарооборот между странами увеличился на 2,7% до 2,9 млрд долларов.