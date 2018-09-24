Активисты Горецкой гимназии организовали масштабную акцию «Голубь мира»

По решению Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 21 сентября ежегодно отмечается как Международный день мира. В этот день Генеральный секретарь ООН обращается ко всем участникам вооруженных конфликтов с призывом хотя бы на один день прекратить кровопролитную вражду. А какое представление об этом дне у белорусских школьников?

Тематическая «Неделя мира» организуется в гимназии на протяжении нескольких лет, чтобы привлечь внимание учащихся к проблеме воин, научить мирным путем решать пусть даже небольшие конфликтные ситуации между людьми…





Активисты общественных организаций БРПО и БРСМ, клубов ЮНЕСКО «Меридиан» и «Лидер» гимназии организуют к этой дате масштабную акцию «Голубь мира». В этот день, с 8.00 волонтеры встречали учащихся и родителей, учителей в гимназическом дворике. На полотне голубого цвета, символизирующем мирное небо, желающие присоединиться к акции оставляли пожелания о мире и добре на бумажных голубях. Торжественная линейка с минутой молчания и запуск гелиевых шаров продолжили акцию. Ведущие мероприятия, Глеб Пташков (10 кл.) и Анастасия Тарадеева (9 кл) активисты Парламента гимназии. Учащаяся 11 «а» класса Екатерина Пахомова, победительница республиканского конкурса стихов о мире, прочла тематическое авторское стихотворение. В исполнении вокального ансамбля «Мечта» (руководитель Е. А. Ларченко), прозвучала песня «Сябруюць усе!». С приветственным словом к присутствующим обратилась директор гимназии Ирина Николаевна Холюкова. Учащиеся начальной школы приняли участие в фестивале-конкурсе рисунков на асфальте «Мы — за мир, мы — против войны!». Все участники фестиваля награждены грамотами за вклад в дело сохранения мира. Завершилась акция тематическими классными часами.





Следует отметить, что в гимназии ведется «Книга мира», которую учащиеся берут с собой во время участия в конкурсах областного и республиканского значения, в экскурсионные поездки по Беларуси, странам СНГ и ближнего зарубежья. Свои пожелания 18 сентября 2018 года оставила в Книге мира и председатель областного правления Могилевского областного отделения ОО «Белорусский фонд мира» Валентина Мельникова.

По предложению этой общественной организации в скором будущем гимназия вступит в ассоциацию Школ мира. А это значит, что наши гимназисты будут ценить мирное сегодня и заботиться о мирном завтра. Мира, любви и процветания белорусским людям и нашей родной стране!

Юлия ПОНОМАРЕВА,

заместитель директора

по воспитательной работе.