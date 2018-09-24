В интернете запустили сайт в поддержку антифашиста Ильи Воловика

Друзья Воловика сообщают, что заключенный имеет проблемы со здоровьем, а в колонии на него оказывается давление. Кроме того, в течение последнего года он потерял отца и бабушку, с которыми ему не дали попрощаться.





«Илья очень переживает, что не имел и не имеет возможности попрощаться с близкими людьми, – рассказывает подруга заключенного Марина Носенко, – Илье выписывают антидепрессанты. Ему нужно делать УЗИ почек, так как в них камень. Далее, конечно, нужно лечение. Письма его не доходят, ему письма тоже не все передают».





Мать, жена и дочь Воловика находятся в очень тяжелом финансовом положении, имея долги по кредитам за услуги адвокатов. Реквизиты, по которым можно перечислить помощь родственникам, можно найти на сайте в поддержку Воловика.













В октябре будет 2,5 года как Илья Воловик находится за решеткой. Он отбывает наказание в исправительной колонии №15 в Могилеве





Приговор по делу антифашистов был вынесен 10 марта 2017 года. Ключевой фигурант – Илья Воловик – приговорен к 10 годам лишения свободы. Его друзья Филипп Иванов и Вадим Бойко – к 4 годам колонии, Дмитрий Теханович – к 6 годам лишения свободы.





Конфликт, который стал основанием для уголовного дела, состоялась в июне 2014 года. Согласно правоохранителям, фанаты футбольного клуба «Партизан» (которые обычно придерживаются антифашистских взглядов) на машинах блокировали движение троллейбуса, в котором ехали их противники – фанаты минского «Торпедо» (некоторые из которых известны неонацистскими взглядами). После этого инициаторы конфликта забежали в троллейбус, выбили в нем стекла, повредили салон, распылили слезоточивый газ и напали на «торпедовцев». Было возбуждено уголовное дело по ч. 339 УК «Хулиганство».









На суде большинство пострадавших отказались от всяких претензий к обвиняемым. Фигуранты дела заявляли о незаконном давление на них со стороны силовиков во время следствия.

Ряд общественных активистов считают Илью Воловика политзаключенным, так как жесткий приговор в его отношении обусловлен его политическими взглядами. Между тем правозащитники официально не признали Воловика политзаключенным.



