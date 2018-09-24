Белорусские «божьи одуванчики» против жёстких иностранных прагматиков

Методом научно-номенклатурного тыка они хотят найти те проекты и сектора экономики, которые дадут нам бурный рост, высокие зарплаты, экологический баланс и народное обожание власти. Президент решил вспомнить былое величие советского космоса и попытаться ухватиться за хвост этой потухшей кометы. Парой к этой теме решили сделать атомную энергетику. Мирный атом + космические ракеты/спутники = удвоение ВВП в долларовом выражении. Для превращения этой формулы в реальность белорусские власти рассчитывают на китайские кредиты и коммерческую благосклонность Поднебесной, а также всеохватывающую поддержку Кремля. Экономику страны от хронических болячек это не вылечит, а краткосрочные, тактические задачи власти решить вполне может.





БЕЗБОЛЕЗНЕННЫЙ ФАНТОМ

Ярослав Романчук: - На Международном конгрессе Ассоциации участников космических полетов, который проходил в - На Международном конгрессе Ассоциации участников космических полетов, который проходил в Минске с 9 по 15 сентября, Александр Лукашенко сказал: «Скажу прямо: если бы не было их - наших космонавтов, вряд ли мы в Беларуси взялись бы за эту тему. Но нам уже было стыдно после распада Советского Союза не продолжить космическую тему в Беларуси». Неужели Беларусь развивает космическую отрасль только потому, что среди космонавтов есть несколько наших земляков? Или все же тема космоса - тот самый астрал, в который уходят политики, когда им надоедают или сильно раздражают дела земские? А у нас их невпроворот: долги, неплатежи, саботаж номенклатуры, «попиццот» не получается, с Россией не срастается…









Ярослав Романчук





Леонид Заико: - В СССР было две вещи, которыми гордились все, - хоккей и космос. С хоккеем в Беларуси все в порядке - Александр Григорьевич играет до сих пор. Что касается космоса. Есть такой феномен, как «безболезненный фантом», когда люди после ампутации конечности продолжают ее чувствовать, пытаются по привычке ухватиться за что-то рукой, которой уже нет, или встать на ампутированную ногу. Так и Беларусь хватается за космонавтику. В советское время наша страна создавала приборы для космической отрасли. Сейчас мы выпускаем оптические системы высокого разрешения для спутников, космические зеркала, аппаратуру для дистанционного зондирования Земли. Это хорошо. Но развитие космической отрасли не надо рассматривать как национальную цель.





Романчук: - В 2012г. Беларусь осуществила запуск собственного спутника дистанционного зондирования Земли «БелКА». Тогда власти назвали это событие чуть ли не локомотивом для всей белорусской экономики, нашим космическим «все». А на нынешнем конгрессе Лукашенко сказал: «Весь мир объединяет свои усилия в освоении космоса. И это является движущей силой научно-технического прогресса. Совместный труд ученых, инженеров, техников, безусловно, способствует развитию и других отраслей, росту национальных экономик». Действительно ли космос имеет какую-то стратегическую значимость для нашей экономики? Неужели, инвестировав в него сегодня $2-3 млрд. бюджетных денег, через 5 лет Беларусь получит прирост ВВП на 1-2%? Мне ставка властей на развитие космической отрасли как локомотива белорусской экономики кажется немножко смешной. В мире в секторе космоса произошли революционные перемены. Россия, тем более Беларусь, остались потребителями былой космической славы. Уже сегодня компания SpaceX Илона Маска делает ракеты, которые в разы лучше и дешевле тех, что делает НАСА с его гигантским госбюджетом. Какие данные могут убедить нас, что космос - это коммерчески выгодное дело, а не просто забава для государевых мужей, подобно той, как дети играют в машинки-паровозики? Можно ли заработать на космической теме?





Заико: - Возможно, кому-то это не понравится, но скажу правду: на сегодняшний день никакой экономической эффективности от космоса быть не может. Навара с космоса не получить. Особенно в Беларуси.





Романчук: - В последнее время у белорусов очень мало поводов для радости. Может, ­Лукашенко, чтобы разворошить эту апатию и разбудить надежду в белорусах, с мальчишеским задором и предложил: а давайте в космос полетим! А там, глядишь, где-нибудь по дороге сумеем ­выйти на 500-долларовую зарплату и сделать к 2025г. ВВП в $100 млрд.









Леонид Заико





Заико: - По этому случаю вспомнился украинский анекдот. 1961г. «- Петро! - Га? - Москали в космос полетели! - Что, все?! - Нет, один - Гагарин. - Так чему же ты радуешься?» Вот бы всем белорусам сразу на Марс улететь.





БАЛЛАСТ РАЗДУВАЕТ ЩЁКИ





Романчук: - «Атомная энергетика, космонавтика - это новые направления развития Беларуси уже в период ее независимости и суверенитета», - сказал Лукашенко. Мечтать об этом, конечно, можно. Но это явно не темы для Беларуси - власть не может навести порядок даже в базовых вещах. Так может ли Беларусь позволить себе космонавтику и атомную энергетику при нынешнем состоянии экономики и отношении государства к работникам интеллектуального труда? VIP-номенклатура мечется, не зная, как встроить БелАЭС в экономику, как сбалансировать экономику без российских неф­тепродуктов, как вступить в ВТО или поднять привесы крупного рогатого скота. А тут космос, спутники, ракеты… Сплошь китайские поделки с зарубежных полигонов.





Заико: - При таком подходе - нет. Власть должна изменить свое отношение к науке. Ведь это очень тонкая материя. Беларуси достаточно 50-100 ученых, которые будут заниматься той же космонавтикой или атомной энергетикой. Главное - не мешать им работать, генерировать идеи, не требовать писать всевозможные отчеты. Для полноценной работы этим ученым достаточно $50-100 млн. Это будет самое выгодное вложение денег в белорусскую науку и экономику.





Романчук: - Вы говорите, что надо собрать пул из ста настоящих ученых, которые будут заниматься фундаментальными исследованиями, такими как космос, нанотехнологии, биоэнергетика, химический синтез и т.д. Однако есть риск, что в этом пуле только каждый десятый будет настоящим ученым. Остальные окажутся балластом со званиями: один - членкор, другой - профессор, третий - доктор наук... Большинство подключит свои закоренелые связи с верхушкой власти, чтобы оказаться в этой почетной сотне. А балласт только и способен, что щеки раздувать - смотрите, какие мы крутые. Крутизна за счет налогоплательщиков - это так по-белорусски.





Заико: - Не вижу здесь никакой проблемы. Возникнут сомнения по отдельным кандидатурам? Пригласим наших коллег из крупнейших вузов США, Великобритании и Германии, чтобы они помогли сделать правильный отбор.





ЁЖИКИ В МЫШЕЛОВКЕ





Романчук: - Есть такой старый анекдот. Пришли мыши к мудрой сове попросить совета, как им избежать участи быть съеденными обнаглевшими котами. Сова говорит им: «Станьте ежиками. Если вы будете колючими, вас никто не съест!». Обалдевшие от восторга мыши побежали домой, там опомнились и снова вернулись к сове: «Сова, расскажи - а как нам стать ежиками?». А сова им в ответ: «Мое дело - стратегия! Вся эта ваша фигня с тактикой меня не интересует!». Аналогичные советы дают наши чиновники. Они настолько отвязаны от действительности и не соприкасаются с существующими проблемами, что, как говорится, ушли в астрал. Вы только послушайте предложения представителей белорусской власти по выстраиванию взаимоотношений с Россией. Вице-премьер Игорь Ляшенко: «Российская сторона предлагает уточнить баланс по нефтепродуктам, а по нефти под сомнение никто ничего не ставит. Мы настаиваем на том, чтобы сохранить объемы традиционно сложившиеся. Нам нужна стабильность». Ему вторит председатель постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Александр Попков: «Беларуси и России нужно объединить усилия и работать в аграрном секторе на опережение, что позволит идти в ногу со временем и обеспечить продовольственную безопасность Союзного государства».





Ощущение, что они совершенно не понимают, что сейчас мы имеем жесткую конкуренцию между производителями сельхозпродукции Беларуси и России. Что с Россией нужно выстраивать совершенно другие отношения. Решать возникающие спорные вопросы в практично-прагматично-реалистичном режиме в рамках Союзного государства, СНГ и ЕАЭС. Наши же чиновники ведут себя как «божьи одуванчики» - живут в своем астральном мире и, как «Отче наш», твердят: давайте дружить, давайте покупать, согласовывать промышленную, валютную и макроэкономическую политику. Премьер-министр России Дмитрий Медведев, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и реальные правители России «Газпром»/«Роснефть» явно не в курсе, что они свои действия должны согласовывать с партнером по некоему Союзному государству.





Заико: - Приезжая в Москву на переговоры, наши чиновники и министры напоминают мне провинциалов, этаких белорусских братков. Что касается временного запрета на ввоз в Россию молочки. Никакой министр или вице-премьер не должны двигать ни левым, ни правым плечом в этом вопросе. Это работа для профессионалов, тех же маркетологов и директоров предприятий. Если же они сидят и ничего не делают, тупо уставившись в одну точку, ожидая, когда Россия возобновит покупку нашей молочки, то гнать их надо с должностей.





Романчук: - Вопрос, скорее, в другом. У отдельных российских производителей есть острое желание сделать рейдерский захват белорусских молочных предприятий. Речь идет не о честной, конкурентной борьбе. Силовики с тяжелыми погонами, как их назвал сам Лукашенко, крышуют различные схемы поставки санкционки, а наши молочные комбинаты почему-то молчат и не защищают свою репутацию. Если бы кто-нибудь начал работать под Швейцарию, то она бы подняла все суды для защиты репутации своих производителей и продукции. А наши все только про дружбу твердят.





ПОДНЕБЕСНАЯ - НЕ ТЁТКА





Романчук: - Еще один астрал белорусских властей - Китай. Складывается впечатление, что белорусские VIP-чиновники посчитали, что они могут сделать с китайцами то, что не удавалось никому в мире, - «доить» его, превращать в источник дешевых ресурсов, на которые можно создавать современные, конкурентоспособные предприятия. На встрече с послом Китая в Беларуси премьер Сергей Румас говорил о том, что важно решить трудности с входом белорусских предприятий на рынок Китая. «Наши предприятия испытывают трудности с вхождением на китайский рынок. Мы благодарны китайской стороне за то, что она снимает карантинные ограничения для белорусской сельхозпродукции. Но также вынуждены констатировать, что белорусские граждане и компании сталкиваются с финансовыми барьерами при расчетах», - цитирует премьера БелТА.





В то же время глава Минприроды рассказал, что белорусская сторона предложила Китаю участие в разработке месторождений на условиях концессии. Предлагается разработка месторождений гипса, железных руд, бентонитовых глин, заявлено также о планах привлечь частных китайских инвесторов к выявлению алмазов, так как наши геологи предполагают наличие алмазоносных пород в недрах Беларуси. В 2015г. Минприроды уже предлагало инвесторам два участка в Гомельской области для поиска месторождений нефти.





Ощущение, что наши чиновники считают Китай чуть ли не благодетелем Беларуси, раз готовы предоставить китайским компаниям наши недра. Их не пугает уже имеющийся опыт сотрудничества с китайскими компаниями? Они нам уже построили завод по производству сульфатной беленой целлюлозы в Светлогорске. В результате местные жители травятся вредными выбросами. А что сделали китайцы с лесами Дальнего Востока и Сибири, немалая часть территорий которых была передана в аренду предпринимателям из Китая или в совместное российско-китайское управление (да еще арендаторам из Китая были даны налоговые преференции)? Тайга вырубается. Китайские пожиратели природных ресурсов России - как саранча, которая уничтожает все на своем пути, оставляя за собой выжженное поле.





Заико: - Предложения и действия белорусских властей в отношениях с Китаем - провинциальный астрал. Мы не можем дать свободу своим науке и бизнесу, зато готовы предоставить наши недра и природные ископаемые жителям Поднебесной. Я убежден, что сегодня иностранные инвестиции для Беларуси - зло. Достаточно вести только плодотворное сотрудничество с китайскими товарищами по пошиву модной европейской одежды. Наши власти думают, что китайцы глупее нас. На самом деле они хитрее нас.





Романчук: - Умнее тоже, раз смогли полностью освободить от налогов ежемесячный доход человека в $700, довести зарплату в промышленности до $1 тыс., а ВВП нарастить до $14 трлн. Правда, сейчас финансово-долговая ситуация в Китае просто аховая. Ему грозит судьба Японии конца 1980-х гг. Может, поэтому китайцам и нужен наш «Великий камень»? Так китайские элиты пытаются спасти свои задницы - делают площадки в разных странах, чтобы была возможность туда убежать и переместить капиталы на момент краха китайского чуда. А вот почему Минприроды и Минэкономики делают ставку на то, что китайцы вытянут Беларусь из кризиса? Это детское невежество? Или обыкновенный цинизм, попытка решить какие-то свои шкурные вопросы - мол, китайцы помогут выполнить какой-нибудь краткосрочный показатель, к тому же появиться возможность съездить в Китай за госсчет?

Заико: - Тут шкурный интерес. Но, как говорят молодые девушки, - ребята, вы можете залететь.



