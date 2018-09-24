Боевики ИГ задумали создать «халифат» в Центральной Азии

ТАСС. Об этом сообщил руководитель Антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков на открытии второго этапа учений «Иссык-Куль — Антитеррор-2018», передает





Планы ИГ носят долговременный характер и угрожают не только Кыргызской Республике, но Центральноазиатскому региону в целом, заметил он. «Мы приняли во внимание оценку исполнительного директората контртеррористического комитета ООН о том, что в результате излишков оружия оружия, поступающего из зон политической нестабильности, в регионе стимулируется торговля по принципу "оружие за наркотики", усугубляемая фактором недостаточной защищенности границы», — резюмировал Новиков.





Вице-премьер Киргизии Жениш Разаков добавил, что исходящая из Афганистана террористическая угроза усиливается, так как члены международных террористических организаций просачиваются в страны Центральной Азии. «Особую озабоченность вызывает тот факт, что члены террористических организаций не оставляют попыток проникновения с севера Афганистана на территорию Центрально-Азиатского региона с целью дестабилизации обстановки», — отметил Разаков.







