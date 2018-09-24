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Боевики ИГ задумали создать «халифат» в Центральной Азии

25.09.2018 08:59 — Разное | Партизан  
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Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) планирует создать халифат в Центральной Азии и активизировать уже созданные спящие ячейки — «джамааты».

Об этом сообщил руководитель Антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков на открытии второго этапа учений «Иссык-Куль — Антитеррор-2018», передает ТАСС.

Планы ИГ носят долговременный характер и угрожают не только Кыргызской Республике, но Центральноазиатскому региону в целом, заметил он. «Мы приняли во внимание оценку исполнительного директората контртеррористического комитета ООН о том, что в результате излишков оружия оружия, поступающего из зон политической нестабильности, в регионе стимулируется торговля по принципу "оружие за наркотики", усугубляемая фактором недостаточной защищенности границы», — резюмировал Новиков.

Вице-премьер Киргизии Жениш Разаков добавил, что исходящая из Афганистана террористическая угроза усиливается, так как члены международных террористических организаций просачиваются в страны Центральной Азии. «Особую озабоченность вызывает тот факт, что члены террористических организаций не оставляют попыток проникновения с севера Афганистана на территорию Центрально-Азиатского региона с целью дестабилизации обстановки», — отметил Разаков.


В июле сообщалось, что в Санкт-Петербурге были задержаны восемь активистов «Хизб ут-Тахрир» (также запрещена в РФ), вербовавших россиян в боевики. Сторонники организации призывают к смещению правительств республик Центральной Азии и созданию на их территории единого государства — Исламского халифата, пишет lenta.ru

 
 
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Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) планирует создать халифат в Центральной Азии и активизировать уже созданные спящие...
 
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