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Сбор подписей за Закон об охране животных завершился вызовом в суд

25.09.2018 08:52 — Разное | Партизан  
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В Беларуси запрещено практически все, даже сбор подписей за Закон об охране животных. По крайней мере, составлением административного протокола завершился сбор подписей для Ольги Майоровой.

Активистку задержали в Минске 4 сентября на пересечении улицы Немиги и проспекта Победителей и вместе с подписными листами доставили в РУВД Центрального района Минска, где составили протоколы изъятия подписных листов и протокол опроса.

"Обидно, что забрали все подписи (не дай Бог будут звонить людям, надоедать и нервировать) и все наши памятки по электронному голосованию. А этот памятки, между прочим, наши волонтеры печатают на собственные средства на бумаге, приобретенной опять-таки самими волонтерами" - написала активистка в фейсбуке.

А несколько дней назад Ольга Майора прислали sms-сообщение о предстоящем суде: «Суд Центрального района Минска вызывает Вас в качестве лица, в отношении которого ведется административный процесс, на 10 часов 28 сентября".

Протокол правонарушения составлен по ч. 3 ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии).

Как сообщает "Вясна", гражданская кампания, активисткой которой является Ольга Майорова, инициировала создание петиции "Беларусь - не Живодерня! Европейские конвенции и закон «О защите животных» - для Беларуси", которую подписали более 1700 человек.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси запрещено практически все, даже сбор подписей за Закон об охране животных. По крайней мере, составлением административного протокола завершился сбор...
 
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