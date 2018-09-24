Сбор подписей за Закон об охране животных завершился вызовом в суд

Активистку задержали в Минске 4 сентября на пересечении улицы Немиги и проспекта Победителей и вместе с подписными листами доставили в РУВД Центрального района Минска , где составили протоколы изъятия подписных листов и протокол опроса.





"Обидно, что забрали все подписи (не дай Бог будут звонить людям, надоедать и нервировать) и все наши памятки по электронному голосованию. А этот памятки, между прочим, наши волонтеры печатают на собственные средства на бумаге, приобретенной опять-таки самими волонтерами" - написала активистка в фейсбуке.





А несколько дней назад Ольга Майора прислали sms-сообщение о предстоящем суде: «Суд Центрального района Минска вызывает Вас в качестве лица, в отношении которого ведется административный процесс, на 10 часов 28 сентября".





Протокол правонарушения составлен по ч. 3 ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии).



