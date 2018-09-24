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Российское телевидение пугает белорусскими грибами и ягодами

25.09.2018 08:50 — Разное | Партизан  
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НТВ сообщает, что самая опасная для здоровья земляника и грибы происходят из Гомельской области, пишет belsat.eu

В этом году только в одной Москве контролеры обнаружили только в магазинах и на базарах 700 кг радиоактивных земляники и 200 кг грибов. Программа «Наш потребнадзор» на НТВ решила проверить, насколько экологические продукты на российском рынке.

По словам работников российского канала, продавцы на базарах врут о месте происхождения продуктов или просто даже не знают, откуда они.


Услышав от одного из торговцев, что его земляника из Беларуси, съемочная группа почему-то решила, что она из радиоактивных лесов под Гомелем.


Чтобы не рисковать здоровьем, НТВ советует зрителям ходить на ярмарки с дозиметром.


 
Теги: Гомель
 
 
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НТВ сообщает, что самая опасная для здоровья земляника и грибы происходят из Гомельской области, пишет belsat.eu
 
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