Российское телевидение пугает белорусскими грибами и ягодами

В этом году только в одной Москве контролеры обнаружили только в магазинах и на базарах 700 кг радиоактивных земляники и 200 кг грибов. Программа «Наш потребнадзор» на НТВ решила проверить, насколько экологические продукты на российском рынке.





По словам работников российского канала, продавцы на базарах врут о месте происхождения продуктов или просто даже не знают, откуда они.









Услышав от одного из торговцев, что его земляника из Беларуси, съемочная группа почему-то решила, что она из радиоактивных лесов под Гомелем









Чтобы не рисковать здоровьем, НТВ советует зрителям ходить на ярмарки с дозиметром.



