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В Минске заведующая ювелирным магазином украла из кассы 30 тыс. рублей
Сейчас столичные следователи устанавливают обстоятельства хищения денежных средств, сообщили 24 сентября в СК.
В 2017 году 33-летняя заведующая ювелирным магазином от имени своего подчиненного составила фиктивный документ об изъятии денег из кассы для сдачи в банковское учреждение. Однако в банк они не попали: выручка осела в кармане заведующей. Однако во время инвентаризации была выявлена крупная недостача – около 30 тысяч рублей,
Следователи возбудили уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в особо крупном размере. Женщина сейчас находится на свободе под обязательство о явке.
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Сейчас столичные следователи устанавливают обстоятельства хищения денежных средств, сообщили 24 сентября в СК.
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