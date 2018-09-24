В Минске заведующая ювелирным магазином украла из кассы 30 тыс. рублей

В 2017 году 33-летняя заведующая ювелирным магазином от имени своего подчиненного составила фиктивный документ об изъятии денег из кассы для сдачи в банковское учреждение. Однако в банк они не попали: выручка осела в кармане заведующей. Однако во время инвентаризации была выявлена крупная недостача – около 30 тысяч рублей,т telegraf.by