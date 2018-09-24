В Минске разрушается комплекс православной духовной академии

Комплекс состоит из пяти переходящих друг в друга зданий. Два из них имеют статус историко-культурной ценности: общежитие по адресу ул. Кирилла и Мефодия, 7 и ректорат, в части которого раньше располагался католический бернардинский монастырь на Зыбицкой, 27.





сообщае т Onliner. От аутентичной застройки мало что осталось, ведь здесь велась не столько реставрация, сколько реконструкция с новым строительством,т Onliner.





Заказчиком комплекса выступала Белорусская Православная Церковь, генеральным подрядчиком — ОАО «Стройтрест №4». По договору с БПЦ функции генподрядчика были переданы «СУ-7», которое входит в его состав. Здания строились за счет церковных и бюджетных средств, а также пожертвований. Сейчас в помещениях комплекса находится ряд подразделений БПЦ, в том числе Минская духовная академия (МинДА).





По словам юриста МинДА Александра Нечая, при строительстве были допущены такие существенные огрехи, что в первые же годы после сдачи в эксплуатацию он начал стремительно разрушаться, и этот процесс продолжается до сих пор. По его словам, в связи с тем, что объект является национальным достоянием и представляет большую, в том числе материальную ценность, молчать об этом «было бы преступлением».





Трещины, плесень и другие дефекты появляются у здания быстрее, чем подрядчик успевает их устранять. «Сейчас объект находится в таком состоянии, что возникли ситуации, связанные с угрозами для жизни людей, не говоря уже о том, что мы не можем его полноценно эксплуатировать», — заявил священник Владимир Мультан, проректор по административно-хозяйственной части.





По его словам, подрядчик при устранении проблем занимается «малосущественными вещами, не уделяя внимание основным структурным проблемам: фундаменту, гидроизоляции, множественным протеканиям кровли». «То, что они устраняют, это имитация деятельности без фактического результата», — заявил проректор.





В июне этого года произошло обрушение карниза. После этого опасное место обнесли предупредительной лентой. Такая же лента появилась и вдоль улицы Зыбицкой. Только после этого и приема в администрации Центрального района, заявляют в МинДА, строительное управление «стало устранять системные огрехи, а не имитировать бурную деятельность».





Владимир Мультан считает, что причина многочисленных трещин и грибка заключается в том, что фундамент проложен без гидроизоляции. Этот дефект отчасти устранен только в общежитии во внутреннем дворе, где подрядчик вскрыл фундамент и сделал обмазочную гидроизоляцию в рамках гарантийных обязательств. Однако проректор уверен, что такой же дефект есть у всех зданий комплекса. Из-за него стены стремительно ветшают и покрываются трещинами. При этом в проекте гидроизоляция предусмотрена и на нее были потрачены значительные средства.





Помимо гидроизоляции, во внутреннем дворе комплекса должна быть такая разуклонка, чтобы у зданий вода не задерживалась, но дороги вымощены так, что вся вода стекает к фундаментам. Та же самая проблема с внешней стороны улиц Кирилла и Мефодия.





Из-за грибка медсанчасть не получается использовать по назначению. А купол академического храма должен был быть позолочен. Но сейчас он выглядит потускневшим и даже облезшим. «У нас, должно быть, кислотные дожди», — шутят священнослужители.





И это далеко не все проблемы академии. Например, в здании общежития отсутствовала теплоизоляция, слуховые окна на крыше просто сгнили. Есть масса и более мелких недочетов.









Главный инженер СУ-7 Олег Курбатов заявляет, что предприятие давно несет убытки, восстанавливая этот объект за свои средства. По его словам, большая доля дефектов связана с неправильной эксплуатацией здания. При этом, отметил он, некоторые проблемы возникли из-за этого, что первоначальный проект был изменен по ходу строительства. Что касается золочения купала, то Олег Курбатов заявил, что этот вид работ выполняла другая организация.



