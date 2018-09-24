Белорусские разработчики научили смартфон сканировать чеки и возвращать Tax Free

сообщает telegraf.by Всего над концептами трудились 12 команд, в которые вошли программисты, дизайнеры, маркетологи, бизнес-аналитики и финансисты. Разработчикам надо было предложить неординарные идеи использования IT-технологий в финансовой сфере. Среди основных направлений – мобильные платежи, банковское обслуживание, управление активами и электронный документооборот. Многие проекты были посвящены блокчейну, хотя, как отметили эксперты, эта тема сейчас перегрета,telegraf.by





Первое место заняла команда HotSpot с приложением по учету личных расходов. Программа распознает покупки пользователя, сканируя чеки смартфоном и группируя затраты по категориям. Если в других приложениях данные нужно вносить вручную, то белорусская разработка делает это самостоятельно – надо лишь поднести чек к камере телефона. В перспективе решение можно интегрировать в карты лояльности сетей магазинов, что упростит учет расходов.





Победители представят Беларусь на международной конференции Slush, которая пройдет в Хельсинки в начале декабря. Кроме того, они примут участие в Venture Day, который состоится в Минске весной 2019 года. В ближайшее время команда начнет дорабатывать свой проект вместе с Приорбанком и другими менторами, чтобы представить в Финляндии готовый продукт.





«На этом хакатоне мы увидели много интересных идей и талантливых команд. Но все же победители создали действительно уникальный продукт. Это решение имеет все шансы выйти на международный рынок и позволит автоматизировать ввод расходов не только в Беларуси, но и в других странах», – убежден начальник отдела инноваций Приорбанка Сергей Герасимович.





На втором месте оказалась команда DC Base, решившая упростить электронный документооборот с госорганами. Вместо того, чтобы распечатывать и нести куда-то бумажные документы, разработчики предлагают использовать смартфон, который создаст и перешлет цифровые копии паспорта, страховки и справок. В частности, таким способом можно подготовить и отправить документы для возврата денег по Tax Free после шопинга в других странах. Требуется лишь два клика, чтобы передать информацию о покупках, сумму возврата и подтверждение пересечения границы. Причем деньги поступают на счет уже через пару минут.





Третье место разделили сразу четыре команды. Одна из них предложила компаниям избегать «кассового разрыва» с помощью банковских продуктов (кредитов, овердрафтов и др.). Другие разработчики представили сервис по поиску людей на разовые работы, причем система берет на себя оформление документов и проведение платежей. Еще один проект – телеграм-бот, который помогает оформить ИП, выбрать оптимальную систему налогообложения и пройти регистрацию. Также была предложена платформа для инвесторов и трейдеров, которая работает на смарт-контрактах и решает проблему рисков.





Специальный приз от Нацбанка получила команда Sandbox-Z с концептом финансовой игры. Их некоммерческий проект призван научить младшеклассников и подростков рационально обращаться с финансами. И речь не только о наличных: в игровой форме дети смогут изучить основные финансовые инструменты банков и самостоятельно их освоить.









Финтех-хакатон прошел при поддержке Приорбанка с участием европейских компаний. Так, на мероприятии присутствовали представители Raiffeisen Bank International, который развивает в Вене финтех-акселератор Elevator Lab и готов всячески поддерживать белорусские стартапы. В первую очередь банк интересуют уникальные и хорошо масштабируемые проекты, которые можно внедрить в разных европейских странах.



