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Игорь Шуневич: я ни разу не заикался и не думал о смене главного тренера минского "Динамо", у Дуайера карт-бланш

25.09.2018 08:07 — Разное | Партизан  
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Глава наблюдательного совета хоккейного минского "Динамо" Игорь Шуневич опроверг слухи о поиске замены Горди Дуайеру на посту главного тренера команды и выразил полное доверие канадскому специалисту.

- Как председатель наблюдательного совета, как лицо, ответственное за формирование тренерского штаба, я ни словом, ни делом ни разу не заикался и не думал о смене тренерского штаба "Динамо-Минск" за этот период. И никакая другая фамилия главного тренера мной нигде не озвучивалось. На сегодня решения о замене главного тренера и других тренеров нет. Мы предоставляем карт-бланш Горди Дуайеру. Мы думаем, что команда будет набирать обороты. Проигрыши нынешние — это не повод для того, чтобы паниковать и кардинально что-то менять. Нужно эффективно управлять нынешним составом, — как передает Еврорадио, сказал Шуневич в эфире "Беларусь 1".


 
Теги: Минск
 
 
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Глава наблюдательного совета хоккейного минского "Динамо" Игорь Шуневич опроверг слухи о поиске замены Горди Дуайеру на посту главного тренера команды и выразил...
 
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