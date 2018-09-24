- Как председатель наблюдательного совета, как лицо, ответственное за формирование тренерского штаба, я ни словом, ни делом ни разу не заикался и не думал о смене тренерского штаба "Динамо-Минск" за этот период. И никакая другая фамилия главного тренера мной нигде не озвучивалось. На сегодня решения о замене главного тренера и других тренеров нет. Мы предоставляем карт-бланш Горди Дуайеру. Мы думаем, что команда будет набирать обороты. Проигрыши нынешние — это не повод для того, чтобы паниковать и кардинально что-то менять. Нужно эффективно управлять нынешним составом, — как передает Еврорадио, сказал Шуневич"Беларусь 1".