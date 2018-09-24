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Книгу Зенона Позняка отобрали на границе. Проверяют на «экстремизм»

25.09.2018 08:03 — Разное | Партизан  
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Книгу Зенона Позняка «Тяжелое время» (часть 2) белорусские таможенники забрали на белорусско-украинской границе у общественного активиста Виктора Кулака, сообщает «Радыё Свабода».

Это произошло 23 сентября на пограничном переходе «Новая Гута», куда Виктор Кулак приехал на автомобиле после поездки в Чернигов. Активист рассказал Свободе обстоятельства задержания книги.



В ходе осмотра автомобиля книгой заинтересовался таможенник, полистал и ушел, а потом пришли сразу 6 сотрудников таможни и пограничников.

«Они забрали книгу и начали на нее составлять различные документы. В итоге мне вручили 3 бумаги, среди них акт осмотра книги и сообщение об изъятии книги с направлением ее на экспертизу по поводу признания экстремистской литературой. Документы подписал инспектор таможенной службы Алексей Покрепо. Мне было сказано, что на экспертизу уйдет 20 дней», — рассказал Виктор Кулак.

Книгу Зенона Позняка «Тяжелое время» Кулаку подарил знакомый из Украины.

 Конфискованная книга — собрание статей Зенона Позняка с 1996 по 2002 годы на темы внутренней политики и российско-белорусских отношений.



 
 
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Книгу Зенона Позняка «Тяжелое время» (часть 2) белорусские таможенники забрали на белорусско-украинской границе у общественного активиста Виктора Кулака,...
 
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