Книгу Зенона Позняка отобрали на границе. Проверяют на «экстремизм»

Это произошло 23 сентября на пограничном переходе «Новая Гута», куда Виктор Кулак приехал на автомобиле после поездки в Чернигов. Активист рассказал Свободе обстоятельства задержания книги.













В ходе осмотра автомобиля книгой заинтересовался таможенник, полистал и ушел, а потом пришли сразу 6 сотрудников таможни и пограничников.





«Они забрали книгу и начали на нее составлять различные документы. В итоге мне вручили 3 бумаги, среди них акт осмотра книги и сообщение об изъятии книги с направлением ее на экспертизу по поводу признания экстремистской литературой. Документы подписал инспектор таможенной службы Алексей Покрепо. Мне было сказано, что на экспертизу уйдет 20 дней», — рассказал Виктор Кулак.





Книгу Зенона Позняка «Тяжелое время» Кулаку подарил знакомый из Украины.





Конфискованная книга — собрание статей Зенона Позняка с 1996 по 2002 годы на темы внутренней политики и российско-белорусских отношений.







