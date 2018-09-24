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Versace продался американцам
Американский бренд Michael Kors покупает 20 процентов акций итальянского люксового производителя одежды и аксессуаров Versace за два миллиарда долларов.
Об этом сообщает Reuters.
Официально компании намереваются объявить о соглашении на собрании во вторник, 25 сентября, в присутствии вице-президента и главного дизайнера модного дома Донателлы Версаче.
В результате сделки прежний владелец модного дома - инвестиционный - онд Blackstone - полностью выйдет из итальянской компании, а Michael Kors получит оставшуюся долю, принадлежавшую семье Версаче.
Однако семья продолжит принимать участие в делах бренда.
На данный момент представители марок отказываются давать комментарии.
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Американский бренд Michael Kors покупает 20 процентов акций итальянского люксового производителя одежды и аксессуаров Versace за два миллиарда долларов.
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