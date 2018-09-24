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Кочарян подал в суд на Пашиняна
Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на официальный сайт судебной информации.
«Роберт Кочарян подал судебный иск против Никола Пашиняна с требованием защиты чести и достоинства от публично озвученной клеветы», - говорится в сообщении.
Какие именно высказывания Пашиняна легли в основу иска, не уточняется.
Издание отмечает, что отношения между Пашиняном и вторым президентом крайне напряженные. Пашинян периодически заявляет, что виновники событий 1 марта 2008 года должны быть привлечены к ответственности, не скрывая при этом, что считает виновным и Кочаряна.
Напомним, что в Беларуси иск против президента подать нельзя — он неподсуден. Хотя в самом начале президентской карьеры Лукашенко по решению Верховного суда по аналогичному иску Лукашенко однажды пришлось публично извиняться перед Зеноном Позняком.
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Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на официальный сайт судебной информации.
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