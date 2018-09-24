Кочарян подал в суд на Пашиняна

«Роберт Кочарян подал судебный иск против Никола Пашиняна с требованием защиты чести и достоинства от публично озвученной клеветы», - говорится в сообщении.





Какие именно высказывания Пашиняна легли в основу иска, не уточняется.





Издание отмечает, что отношения между Пашиняном и вторым президентом крайне напряженные. Пашинян периодически заявляет, что виновники событий 1 марта 2008 года должны быть привлечены к ответственности, не скрывая при этом, что считает виновным и Кочаряна.





Напомним, что в Беларуси иск против президента подать нельзя — он неподсуден. Хотя в самом начале президентской карьеры Лукашенко по решению Верховного суда по аналогичному иску Лукашенко однажды пришлось публично извиняться перед Зеноном Позняком.