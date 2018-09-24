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Эбола в Конго: подтверждены 150 случаев заражения
Число заразившихся болезнью, вызванной вирусом Эбола в Демократической Республике Конго достигло с конца июля 150, из них 100 человек умерли. Об этом сообщило в Twitter министерство здравоохранения.
Подчеркивается, что по состоянию на 24 сентября "в общей сложности поступили сообщения о 150 случаях геморрагической лихорадки в этом регионе, из которых 119 подтверждены, а 31 считаются вероятными", - указывает минздрав.
Умерли 100 человек, при этом у 69 из них наличие вируса Эбола подтверждено лабораторными исследованиями. Выздоровел 41 заболевший.
За минувшие сутки был подтвержден один случай в городе Чомия. Заболевший помещен в центр здравоохранения в городе Кассеньи.
По данным минздрава, с 8 августа были вакцинированы 11563 человека. В различных пунктах въезда в ДРК контролю подверглись почти 5,4 млн человек.
Ранее сообщалось о 20 умерших в результате заражения вирусом Эболы,
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Число заразившихся болезнью, вызванной вирусом Эбола в Демократической Республике Конго достигло с конца июля 150, из них 100 человек умерли. Об этом сообщило в Twitter...
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