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Саснович проиграла олимпийской чемпионке на турнире в Ухане

25.09.2018 07:55 — Разное | Партизан  
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Белоруска Александра Саснович проиграла во 2-м круге турнира серии «Премьер» в китайском Ухане с призовым фондом 2 746 000 долларов.

В поединке 1/16 финала Александра Саснович (№ 32 рейтинга WTA) в двух сетах уступила олимпийской чемпионке Рио-2016 Монике Пуиг (№ 51 WTA) из Пуэрто-Рико — 2:6, 2:6. Матч продолжался всего 73 минуты, пишет sport.tut.by
Напомним, что в стартовом матче Александра Саснович в двух сетах с двумя тай-брейками взяла верх над 15-й ракеткой мира Элизе Мертенс из Бельгии — 7:6 (7:5), 7:6 (7:3).


 
 
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Белоруска Александра Саснович проиграла во 2-м круге турнира серии «Премьер» в китайском Ухане с призовым фондом 2 746 000 долларов.
 
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