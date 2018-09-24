Соболенко обыграла шестую ракетку мира Свитолину на турнире в Ухане

В матче второго круга турнира категории «Премьер» в китайском Ухане с призовым фондом около $2,7 млн Арине Соболенко (20-е место в рейтинге WTA) противостояла шестая ракетка мира украинка Элина Свитолина.

Белоруска довольно сложно входила в матч и позволила сопернице повести в первой партии со счетом 4:2. Однако затем переломила ход поединка и выиграла четыре гейма подряд, взяв партию.

Во втором сете Арина Соболенко стала совершать больше ошибок, «провал» растянулся на время всей партии. Исход поединка решался в третьем сете, перед началом которого белоруска решила воспользоваться помощью тренера.

Монолог Дмитрия Турсунова выдался довольно резким с точки зрения обычного зрителя: «Думаешь, я волшебник, который скажет тебе волшебное слово – и ты перестанешь не попадать? Прекрати, не думай! Ты ведь тем самым и сопернице показываешь, что можешь сама все отдать. Хватит устраивать концерты, размахивать руками. «Ай, эта истеричка сама все отдаст» – она так думает и видит. Вот, она проиграла сет – разве можно сказать, что сильно расстроилась? Нет! Продолжила играть. И ты продолжай».

После подобной эмоциональной встряски Арина Соболенко выиграла третий сет, отдав сопернице лишь один гейм. Итоговая победа белоруски – 6:4, 2:6, 6:1. Отметим, что это 19-й трехсетовый поединок за 2018 год, который выиграла Арина Соболенко. По этому показателю белоруска лидер тура.

Элина Свитолина стала очередной теннисисткой из топ-10 мирового рейтинга, которую в течение сезона обыграла Арина Соболенко. Ранее белоруска одерживала победы над датчанкой Каролин Возняцки, француженкой Каролин Гарсия, чешками Каролиной Плишковой и Петрой Квитовой, немкой Юлией Гергес.

За выход в четвертьфинал турнира в Ухане Арина Соболенко поспорит с победительницей матча между немкой Юлией Гергес (10) и американкой Софией Кенин (62). Матч с участием белоруски предварительно состоится 26 сентября в утреннее по белорусскому часовому поясу время.

А вот Александра Саснович (32) не смогла пробиться в третий круг турнира в Ухане. Белоруска уступила олимпийской чемпионке из Пуэрто-Рико Монике Пуиг (51) в двух сетах – 2:6, 2:6.

25 сентября Арина Соболенко в дуэте с латвийкой Еленой Остапенко также проведет поединок парного разряда. Их соперницами станут другая белоруска Лидия Морозова и японка Сюко Аояма.

Также на турнире категории «International» в Ташкенте с призовым фондом $250 тыс. выступит Вера Лапко (64). Первой соперницей белоруски, посеянной на соревнованиях под вторым номером, станет сербка Бойана Йовановски Петрович (557).