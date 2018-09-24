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Юрист в прямом эфире ответит на вопросы о правах школьников
25.09.2018 09:33 — Разное | Аргументы и факты
В прямом эфире телезрители смогут получить консультацию квалифицированного специалиста о правах школьников
Звоните по номеру 8(017)237-01-86 и задавайте вопросы экспертам прямо в прямом эфире!
Также можно задать вопрос гостям ток-шоу в официальных аккаунтах проекта в социальных сетях
Напомним, что передача «День в большом городе» выходит со вторника по пятницу в 13.35.
Все выпуски и сюжеты ток-шоу можно смотреть на сайте Белтелерадиокомпании
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25 сентября в телекафе «День в большом городе» на «Беларусь 1» - юридический день!
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