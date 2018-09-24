Юрист в прямом эфире ответит на вопросы о правах школьников

В прямом эфире телезрители смогут получить консультацию квалифицированного специалиста о правах школьников

Звоните по номеру 8(017)237-01-86 и задавайте вопросы экспертам прямо в прямом эфире!

Также можно задать вопрос гостям ток-шоу в официальных аккаунтах проекта в социальных сетях (Instagram - @dvbg_belarus1 Facebook - « Ток-шоу «День в большом городе» ).

Напомним, что передача «День в большом городе» выходит со вторника по пятницу в 13.35.

Все выпуски и сюжеты ток-шоу можно смотреть на сайте Белтелерадиокомпании tvr.by .