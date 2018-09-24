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Юрист в прямом эфире ответит на вопросы о правах школьников

25.09.2018 09:33 — Разное | Аргументы и факты  
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Юрист в прямом эфире ответит на вопросы о правах школьников
Белтелерадиокомпания

В прямом эфире телезрители смогут получить консультацию квалифицированного специалиста о правах школьников

Звоните по номеру 8(017)237-01-86 и задавайте вопросы экспертам прямо в прямом эфире!

Также можно задать вопрос гостям ток-шоу в официальных аккаунтах проекта в социальных сетях (Instagram - @dvbg_belarus1 Facebook - «Ток-шоу «День в большом городе»). 

Напомним, что передача «День в большом городе» выходит со вторника по пятницу в 13.35.

Все выпуски и сюжеты ток-шоу можно смотреть на сайте Белтелерадиокомпании tvr.by.

 
 
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25 сентября в телекафе «День в большом городе» на «Беларусь 1» - юридический день!
 
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