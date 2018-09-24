"У нас есть хоккей в стране". Шуневич - о Дуайере, Знарке, конфликте интересов "Динамо" и сборной

Министр внутренних дел Игорь Шуневич, возглавляющий также наблюдательный совет ХК «Динамо-Минск» в эфире программы «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь 1» рассказал о том, как нужно развивать хоккей в Беларуси, о необходимости устранения конфликта интересов между клубом КХЛ и национальной сборной и заявил о выданном карт-бланше нынешнему главному тренеру «зубров» канадцу Горди Дуайеру.



Игорь Шуневич и Горди Дуайер. Фото: hcdinamo.by

— В хоккее и, в частности, в «Динамо-Минск» есть застарелые проблемы. Одна из них, которая лежит в основе всех этих негативных процессов — небольшая возможность отбора талантливых подросших состоявшихся белорусских игроков. Увы. Приблизительно так же я бы охарактеризовал ситуацию с тренерским составом. Да, есть много тренеров, но хоккей тоже не стоит на месте, он шагнул далеко вперед. Посмотрите, как играют сегодня развитые хоккейные страны. Это совсем другая школа, другие скорости, другая распасовка, другие комбинации.

Современный хоккей сегодня развивается, он несется вперед с точки зрения отбора игроков, скаутской работы и так далее. Хоккейная индустрия везде, в любом государстве, очень серьезную конкуренцию представляет по отношению к другим видам спорта. В Беларуси немножко не так. Поэтому мы сегодня хотим успеть за этим локомотивом. Я не думаю, что нам придется впрыгивать в последний вагон. Нет, конечно. У нас есть хорошая база, есть основа хорошая. У нас есть хоккей в стране. Но некоторые моменты нужно дошлифовывать. И об этом я докладывал президенту. Даже в части объединения полномочий клуба «Динамо-Минск» и Федерации хоккея Беларуси.

— Объясните подробнее, что это значит.

— Подробнее я вам сейчас не буду объяснять, поскольку у нас идет работа над этими предложениями. Анонсировать конкретику я не могу по различного рода причинам. Но могу сказать так, что мы обязаны устранить априори существующий конфликт интересов между хоккейным клубом и федерацией.

Вроде бы одна и та же задача — показывать хороший хоккей. Но если [действовать] прагматично, клуб должен показывать результат в лиге, и второстепенно — рассматривать вопросы комплектования сборной. У федерации наоборот: второстепенно — лига, и в первую очередь — национальная сборная. Этот конфликт интересов существует независимо от персоналий, которые находятся во главе этих двух организаций.

Мы с председателем федерации хоккея считаем, что должны устранить этот конфликт, даже переступив через клубное эго, скажем так. В ближайшее время будут выработаны конкретные предложения, мы сможем собраться вместе с Геннадием Геннадьевичем Савиловым и обозначить те договоренности и решения, которые сформируем и предложим главе государства, — сказал Игорь Шуневич.

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Председатель наблюдательного совета ХК «Динамо-Минск» также опроверг информацию о переговорах с бывшим главным тренером сборной России Олегом Знарком и заверил, что изменений в тренерском штабе клуба пока не планируется.

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Фото: Reuters

— Я, как председатель наблюдательного совета, как лицо, отвечающее, в том числе за формирование тренерского штаба, ни словом, ни делом ни разу не заикнулся и не помышлял об изменении тренерского состава за этот период времени. Никакая другая фамилия, кроме нынешнего главного тренера, мной нигде не озвучивалась.

Поэтому мне очень сложно комментировать слухи и домыслы, кто чего ожидает, какие оферты кому поступили и прочее. Я говорю о фактическом состоянии дел. На сегодня решений о замене главного тренера и иных тренеров в клубе нет и не планируется. Мы даем — пока даем — карт-бланш Горди Дуайеру.

Убежден, что команда будет только набирать обороты, несмотря на разные пессимистические прогнозы. У нас есть потенциал. Я считаю, что команда сыграна, ей вполне по силам выполнять задачу, которая перед ней стоит. Проигрыши сегодняшние — не повод паниковать и кардинально что-то менять. Это повод более эффективно управлять имеющимся составом, принципиально оценивать игру, влиять в том числе и на процессы внутри клуба, чем мы и занимаемся, — заявил Шуневич.

После 9 матчей со старта чемпионата КХЛ в активе минского «Динамо» 3 победы и 6 очков, команда занимает последнее место в Западной конференции, отставая от границы плей-офф на 2 балла. 26 сентября в Минске «зубры» принимают одного из лидеров Восточной конференции уфимский «Салават Юлаев».

На прошлой неделе Игорь Шуневич уже опроверг информацию о приглашении Олега Знарка и объяснил , почему Горди Дуайер все еще работает главным тренером.