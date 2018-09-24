ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Комната в доме престарелых здесь, как номер в пятизвездочном отеле". Белоруска о немецком Штутгарте

25.09.2018 10:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Ингу Павлюченко можно назвать смелой девушкой. Ей 26 лет, и 3 года назад она уехала строить свою новую жизнь в Германию, не зная ни языка, ни того, чем будет заниматься в новой стране.

В Германию нельзя не влюбиться, когда узнаешь, какой высокий там уровень жизни, но есть и то, что заставляло девушку собирать чемоданы и думать о возвращении домой. Инга честно рассказала, каково быть приезжим в столице юго-западной Германии — Штутгарте.


«Я штурмовала страну мечты со словарным запасом в три слова…»

— Мою историю надо начать с родителей, которые прожили 10 лет в Германии. Папа был военным, а мама — медсестрой в госпитале. Я родилась в Германии, но все-таки считаю себя белоруской, ведь росла в родном Борисове.

Сколько себя помню, всегда мечтала много путешествовать, но с Германией у меня была особая связь, возможно, из-за знания, что я оттуда родом. Мне хотелось узнать немецкую культуру, увидеть города. Тем более что у меня было много друзей из Германии и они часто звали в гости. На пятом курсе я все-таки приняла приглашение, и эта поездка стала переломным моментом в моей жизни.


Вернувшись домой, я получила диплом юриста и поняла, что больше меня в Беларуси ничего не держит, поэтому в скором времени начала оформлять визу. Тогда вся моя жизнь поместилась в один чемодан. Если бы мне лет 10 назад сказали, что я буду жить в другой стране, назвала бы этих людей сумасшедшими. Но вот уже три года я живу в Германии и не жалею о выборе.

Родители меня поддержали: они всегда были за реализацию возможностей и получение опыта.

Я уехала в Штутгарт, потому что там у меня была подруга. Я не планировала оставаться там жить, моей целью было выучить язык. И это — самое тяжелое испытание, ведь я штурмовала страну мечты со словарным запасом в три фразы: «Guten Tag» (здравствуйте), «auf Wiedersehen» (до свидания), «Entschuldigung» (извините). Я стояла на железнодорожной платформе и не понимала, куда идти. В магазинах выбирала продукты наугад, а покупка проездного билета доводила меня до истерики, но я все равно считаю, что выучить язык легче, когда находишься среди его носителей.


Как только я приехала в Штутгарт, начала искать курсы языка. Город находится на юге Германии, а как известно, юг Германии — дорогой. Курсы обошлись мне в 400 евро. Я ходила на них каждый день почти три месяца. Буквально в это же время у меня закончилась виза, и я вернулась домой.

Останавливаться на достигнутом не собиралась, и по приезде в Беларусь опять подала документы на оформление визы. У меня было два отказа, но третья попытка оказалась удачной. Через несколько месяцев я стояла с багажом в городе Ульм. Там я нашла работу секретаря в филиале Mercedes. Условия были более чем отличные: жилье предоставляла компания и они же оплачивали мои языковые курсы. Я проработала там год и за это время влюбилась в этот маленький баварский город. Прекрасные парки, природа, тишина и спокойствие — вот как я вижу Ульм. Там не было бешеного ритма жизни, как в Штутгарте, в который я в итоге вернулась.



Штутгарт — промышленный центр Германии, где все живут в достатке. Если вы сюда приедете, обязательно посетите музеи Mercedes-Benz и Porsche. Сама побывала там недавно, осталась в полном восторге.

«Если у тебя маленькая заработная плата, ты получаешь социальную помощь от государства…»

В Германии очень высокие пенсии, качество медицинского обслуживания, образование. Немцы могут с легкостью поехать отдохнуть на выходные в другую страну, ведь стоимость билета в соседние государства составляет 5 евро. У них есть возможность постоянно путешествовать — это то, о чем я всегда мечтала.

Нижняя планка по зарплатам — 900 евро. Но все зависит от того, кем и где ты устроишься. Немцы делят свои зарплаты на две части: брутто и нетто. Первое — это зарплата без вычета налогов, второе — чистый доход. Если у тебя маленькая заработная плата, ты получаешь социальную помощь от государства: оплату страховки или проездного билета.



Немцы очень толерантный народ. Тебя никто не будет судить за религию или цвет кожи. Все понимают, что есть приезжие с образованием, которые хотят развиваться и вкалывать, а есть те, кто сидит на площади и попрошайничает, получая социальную помощь.

Германия уже давно стала межкультурной страной, и чистокровные немцы — большая редкость. Немецкая толерантность касается и инвалидов. Например, люди с синдромом Дауна получают высшее образование и находят работу по своим силам и возможностям.

«Пенсия в Германии — это лучший период в жизни немца»

Система высшего образования — это основа высокого уровня жизни немцев. Из 20 человек, поступивших на юрфак в Германии, через 6 лет выпускаются только 4. Если завалил экзамен, дается один шанс пересдать. Если не получается, тебя отчисляют. И ты не можешь поступить учиться на юриста во всех учебных заведениях Германии. Жестко? Да, зато специалисты — действительно специалисты и зарплаты у них соответствующие.

Во время учебы ты можешь брать год практики, даже если учишься на врача. Операции делать тебе никто не даст, но наблюдать разрешается. Так человек определяется с профессией, со своим местом в обществе и добивается высоких результатов. Именно поэтому немцы лидируют во многих сферах деятельности.


В Минске я окончила юрфак, но не хотела бы еще 6 лет потратить на учебу даже здесь. Да и юриспруденция перестала меня интересовать. В сентябре я иду учиться на менеджера в социальной сфере в университет Штутгарта. Продолжительность обучения — три года.

Сейчас я работаю организатором мероприятий в гостинице, где большинство приезжих — пенсионеры. В Беларуси наши пенсионеры могут позволить себе поездку на дачу, а пенсия в Германии — это лучший период в жизни немца. Пенсионеры — богатые люди, у них дорогие машины, они часто путешествуют, едят в ресторанах. Если у тебя нет детей, ты можешь жить в доме престарелых, где твою комнату смело можно сравнить с номером в пятизвездочном отеле. Считается, что люди это заслужили, потому что упорно работали. Обидно за наших людей, ведь работают они не меньше, но их пенсия — это еще одна борьба за выживание.




«Вкус картошки тоже отличается: наша вкуснее»

Германия — страна бюрократии. Нельзя просто прийти и купить проездной: надо обязательно заключить договор. Нельзя позвонить вечером немцу и позвать погулять, надо договориться за неделю. Ко всем врачам надо записываться заранее, нельзя просто прийти и попросить талончик на этот день. Если ты простыл, то к тебе приходит «домашний» врач и выписывает рецепты и больничный. Даже немцы устают от такого количества бумажек. Моим знакомым пришлось расписаться в Дании, чтобы меньше возиться с документами для заключения брака в Германии.

Зато, несмотря на бумажную волокиту, люди здесь постоянно улыбаются и здороваются с прохожими. Первое время меня это пугало, а теперь сама на автомате говорю «привет».


Больше всего мне не хватает белорусских продуктов. Например, глазированных сырков. Да, я могу их купить в русских магазинах, но стоимость будет намного выше, чем в Беларуси. Но благодаря тому, что Германия — многонациональная страна, тут большой выбор магазинов и можно постоянно экспериментировать с едой.


Если ты покупаешь дешевый продукт, то он, вероятнее всего, некачественный. Мне больше нравится белорусская молочка и мясо, в немецких продуктах сейчас много химии, поэтому в Германии столько аллергиков. Вкус картошки тоже отличается: наша вкуснее. Так что привет всем, кто закупался дешевыми продуктами в Германии.


«Воскресенье — домашний день, или, как я его называю, день тюленя»

Дружить только с немцами — скучно. Они не самая веселая нация. У немцев два любимых занятия: спорт и саморазвитие. Есть в Германии одна традиция, которую я очень люблю: воскресенье — домашний день, или, как я его называю, день тюленя. Кафе и магазины закрыты — город спит. Все отдыхают, независимо от того, уборщик ты, продавец в H&М или директор крупной компании.

Заводят семью немцы ближе к 30. Для девушки родить в 35 — это нормально. В Беларуси, если тебе 23 и ты без парня — к тебе уже есть вопросы. В 30 лет у немца жизнь бьет ключом, а белорус в 30 уже от нее устал. В Германии люди поздно получают профессию. Сразу после школы в университеты никто не рвется. Немцы изучают мир, пробуют себя в разных сферах.




Купить квартиру в Германии нереально, поэтому большинство снимают. Цены на арендное жилье у государства и у частника ничем не отличаются. Еще здесь принято платить залог на случай, если что-то испортишь за время проживания. Все построено на взаимном уважении.

Чтобы получить немецкое гражданство, надо прожить в Германии 7 лет, знать язык на уровне В2 и иметь работу. Только тогда смело можно подавать документы. Славянские девушки любят сокращать это время, выбирая второй путь — замужество.


На самом деле переезд в другую страну — процесс тяжелый и долгий. Спустя три года в Германии я все еще не знаю, что такое стабильность. Это постоянные переживания по поводу продления визы. Несмотря на количество друзей здесь, ты все равно одинок. Хоть мы и росли в одно время, жили-то в разных условиях. Что для немца — обыденность, для меня — очередное испытание. Первый год жизни здесь мой чемодан был всегда на виду, я собирала вещи почти каждую неделю, но потом разговаривала с родителями, смотрела на пройденный мною путь и продолжала двигаться дальше. Если человек не ладит с самим собой, он сломается в первые же два месяца и вернется домой. Я говорю за себя, но, думая о жизни в Беларуси, понимаю, что за три года не добилась бы того, чего добилась здесь.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Германию нельзя не влюбиться, когда узнаешь, какой высокий там уровень жизни, но есть и то, что заставляло девушку собирать чемоданы и думать о возвращении домой.
 
Новости дня
Новости разные
 
Математик заявил о решении "задачи тысячелетия"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика