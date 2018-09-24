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Математик заявил о решении "задачи тысячелетия"
Математик Майкл Атья представил «простое доказательство» гипотезы Римана. Ее доказательство входит в список «задач тысячелетия», за решение которых можно получить миллион долларов. Однако другие ученые отнеслись к заявлению Атьи со скепсисом, пишет
Майкл Атья — 89-летний почетный математик из Эдинбургского университета. Во время выступления на Гейдельбергском форуме лауреатов он
Работа Атьи опирается на фундаментальную физическую постоянную, которую называют «
Полное доказательство математика заняло пять страниц. Оно опирается на другую статью Атьи, которая подана для публикации в журнале Proceedings of the Royal Society A, но пока не вышла в свет.
Другие математики скептически отнеслись к исследованию 89-летнего математика.
«То, что он показал в презентации, вряд ли будет доказательством гипотезы Римана, какой мы ее знаем, — сказал Йорген Вейсдал, экономист из Норвежского университета естественных и технических наук, который ранее изучал гипотезу Римана. — Это слишком расплывчато и неконкретно». Вейсдал добавил, что ему нужно будет более подробно изучить письменное доказательство Атьи, чтобы говорить о нем с уверенностью.
Напомним, список из семи «
Майкл Атья — один из самых известных математиков Великобритании. В разное время он был президентом Лондонского математического общества и Лондонского королевского общества, получил Филдсовскую и Абелевскую премии. На сайте Американского философского общества он назван «одним из величайших в мире живущих математиков, внесших фундаментальный вклад во многие области математики, и в особенности в топологию, геометрию и анализ»
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Работа Атьи опирается на фундаментальную физическую постоянную, которую называют "постоянная тонкой структуры".
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