Математик Майкл Атья представил «простое доказательство» гипотезы Римана. Ее доказательство входит в список «задач тысячелетия», за решение которых можно получить миллион долларов. Однако другие ученые отнеслись к заявлению Атьи со скепсисом, пишет Science Magazine .



Майкл Атья. Pablo Costa / zmescience.com

Что за гипотеза Римана? Простые числа — это те, которые делятся только на единицу и на само себя. К простым числам относятся 2, 3, 5, 7, 11 и так далее. Люди не нашли какой-либо закономерности в том, как простые числа распределены среди натуральных. Однако немецкий математик Бернхард Риман предложил точную формулу для количества простых чисел, не превышающих заданной величины. Эту функцию называют дзета-функцией Римана. Гипотеза Римана утверждает, что все нетривиальные нули дзета-функции лежат на прямой линии. Гипотезу Римана уже проверили для первых 10 000 000 000 000 решений. Правда, с математической точки зрения 10 триллионов примеров подтверждений не заменяют полное доказательство, поэтому задача остается нерешенной. За доказательство гипотезы институт Клэя готов выплатить миллион долларов, а за публикацию контрпримера — лишь некоторую часть от этой суммы.

Майкл Атья — 89-летний почетный математик из Эдинбургского университета. Во время выступления на Гейдельбергском форуме лауреатов он представил свое доказательство гипотезы Римана.

Работа Атьи опирается на фундаментальную физическую постоянную, которую называют « постоянная тонкой структуры ». Она характеризует силу электромагнитного взаимодействия заряженных частиц. Атья описывает эту постоянную, используя непроясненное отношение, которое называет функцией Тодда. Ученый утверждает, что доказал гипотезу Римана от противного.

Полное доказательство математика заняло пять страниц. Оно опирается на другую статью Атьи, которая подана для публикации в журнале Proceedings of the Royal Society A, но пока не вышла в свет.

Другие математики скептически отнеслись к исследованию 89-летнего математика.

«То, что он показал в презентации, вряд ли будет доказательством гипотезы Римана, какой мы ее знаем, — сказал Йорген Вейсдал, экономист из Норвежского университета естественных и технических наук, который ранее изучал гипотезу Римана. — Это слишком расплывчато и неконкретно». Вейсдал добавил, что ему нужно будет более подробно изучить письменное доказательство Атьи, чтобы говорить о нем с уверенностью.

Напомним, список из семи « задач тысячелетия » составил в 2000 году Математический институт Клэя. Ученые описали их как «важные классические задачи, решение которых не найдено вот уже в течение многих лет». За решение каждой из них институт предлагает вознаграждение в размере миллиона долларов США.

Майкл Атья — один из самых известных математиков Великобритании. В разное время он был президентом Лондонского математического общества и Лондонского королевского общества, получил Филдсовскую и Абелевскую премии. На сайте Американского философского общества он назван «одним из величайших в мире живущих математиков, внесших фундаментальный вклад во многие области математики, и в особенности в топологию, геометрию и анализ»