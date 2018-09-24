На М6 открывают для движения первый обновленный участок трассы

25 сентября вводится в эксплуатацию первый участок реконструируемой автомагистрали М6, сообщает «Гродненская правда» .





Участок обновленной дороги протяженностью 13,3 км находится в Щучинском районе. Всего под реконструкцию попало более 153 км М6, из которых 120 — в Гродненской области. Полностью обновленную магистраль введут в эксплуатацию к 7 ноября.





— Это будет самый безопасный для движения транспорта участок магистрали, — рассказал генеральный директор РУП «Гродноавтодор» Валерий Венцкович. — Именно в этом месте происходило больше всего ДТП, в том числе наездов на пешеходов и велосипедистов. Дорога из двух полос расширилась до четырех, на разделительной полосе установлены железобетонные блоки, которые предотвратят лобовые столкновения.





Для повышения безопасности дорожного движения построено 10,5 км пешеходных дорожек, по ним могут ехать и велосипедисты. Для предотвращения выхода лесных животных на проезжую часть на всем протяжении этого участка установлены ограждения из металлической сетки, построен подземный переход.





Вся дорожная разметка выполнена из термопластика, оборудованы шумовые полосы в наиболее аварийно-опасных местах. Во всех примыкающих к магистрали населенных пунктах установлены автопавильоны, возле которых нанесена пешеходная разметка, подведено освещение.

Для отдыха водителей оборудованы две площадки — одна из них модернизирована, вторая построена с нуля.

Поэтапный ввод дороги запланирован на следующих двух участках М6 до границы с Минской областью, а все 120 км на гродненской территории сдадут к 7 ноября.





— После этого участка активизируем работы на следующем, протяженностью 24 км в сторону Лидского района, — рассказал генеральный директор ОАО «Дорожно-строительный трест № 6» Гродно Василий Довгань. — Здесь мы возводим мосты и путепроводы. Завершается сооружение путепровода около деревни Гостиловцы, далее приступаем к устройству покрытия. На реке Лебеда, разбирается старый мост и забиваются сваи для нового. Также здесь оборудован подземный переход для земноводных: под дорогой проложены шесть труб большого диаметра. Все работы на остальных участках ведутся строго по графику.



