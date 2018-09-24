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Находка десятилетия: в Португалии нашли затонувшее 400 лет назад судно

25.09.2018 10:07 — Разное | Tut.by  
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Археологи обнаружили близ побережья Португалии затонувшее 400 лет назад торговое судно. Историки уже назвали находку «открытием десятилетия».


Фото: Reuters / Cascais city hall

«С точки зрения историков, это открытие десятилетия. А для Португалии это наиважнейшее открытие в истории», — сказал агентству Рейтер глава археологической экспедиции Жорже Фрейре.

Судно обнаружили на глубине 12 метров неподалеку от города Кашкайш, близ Лиссабона.

Вокруг затонувшего корабля разбросаны керамические сосуды, специи и пушки с гербом Португалии.


Фото: Reuters / Cascais city hall

Фото: Reuters / Cascais city hall

Фото: Reuters / Cascais city hall

Фото: Reuters / Cascais city hall

Археологи предполагают, что судно возвращалось из Индии и затонуло между 1575 и 1625 годами.

Именно в это период Португалия контролировала большую часть торговли между Европой и Индией.

По словам Фрейре, найденные на дне моря объекты, как и останки самого корабля чрезвычайно хорошо сохранились.

На дне моря обнаружен китайский фарфор конца XVI — начала XVII веков, бронзовые пушки, а также ракушки каури, которые использовались в те времена в районе Индийского океана в виде валюты.


Фото: Reuters / Cascais city hall

Представители мэрии Кашкайш заявили, что затонувшее судно было обнаружено в начале сентября, во время работ по расчистке устья реки Тежу.

Мэр города Карлуш Каррейраш сказал в интервью газете Guardian, что это «необычайное открытие», которое укрепит, по его словам, «местную идентичность».

Археологические исследования этой местности проходят уже 10 лет благодаря финансовой помощи мэрии Кашкайш, правительства Португалии, военно-морского флота страны, а также Нового университета в Лиссабоне.

Министр культуры Португалии Луиш Мендеш сказал, что устье реки Тежу известно тем, что там тонули многие корабли.

«Это открытие подтверждает это», — сказал он.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Судно обнаружили на глубине 12 метров неподалеку от города Кашкайш, близ Лиссабона.
 
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