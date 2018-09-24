Обзор iPhone Xs и iPhone Xs Max: самые мощные и дорогие смартфоны Apple

21 сентября стартовали мировые продажи новых iPhone Xs и iPhone Xs Max в странах «первой волны». Нам уже удалось провести со смартфонами некоторое время, составить о них первое впечатление и понять, есть ли смысл обновляться с iPhone X.



На фото iPhone Xs

Выглядят, как прошлогодний iPhone X

Изменения в дизайне новых iPhone Xs в сравнении с прошлогодним iPhone X найти сложно. Это все еще смартфоны со стальной несущей рамой и закаленным стеклом спереди и сзади.



Слева iPhone Xs, справа iPhone X

Если присмотреться, то на верхней грани новинок найдется небольшая полоса для беспроводных модулей. Раньше ее не было.





Вряд ли получится назвать подобную «внешность» устаревшей — iPhone Xs и iPhone Xs Max выглядят полностью актуально. К тому же, в этом году производитель добавил новую золотую расцветку корпусов. На личный взгляд автора обзора, такие версии смотрятся выигрышнее всего.









Золотой цвет привлекает повышенное внимание и прямо говорит, что перед вами именно iPhone Xs, а не обычная «десятка». Независимо от цвета задней панели, лицевая сторона в обоих устройствах всегда черная. Во всех предыдущих смартфонах Apple золотого цвета она была белой.

По размерам iPhone Xs Max схож с iPhone 8 Plus, но первый немного толще и тяжелее (соответственно 7,7 мм и 208 граммов против 7,5 мм и 202 грамма). При этом в «восьмерке» используется экран диагональю в 5,5 дюймов, а в iPhone Xs Max — на 6,5 дюймов.



На фото iPhone Xs Max

Из-за увеличенного дисплея управлять iPhone Xs Max одной рукой сложно, в карман джинсов устройство также помещается с трудом. Предположим, что с защитным чехлом ситуация только усугубится. Словом, обычный iPhone Xs более эргономичный.

Перед покупкой Max-версии ее лучше покрутить в руках и подумать, точно ли вам будет комфортно управляться со смартфоном такого размера. Хотя у увеличенного дисплея есть свои плюсы. Смотреть фильмы, играть, общаться в мессенджерах (при использовании двух рук), серфить в Сети — все это гораздо удобнее делать на iPhone Xs Max.



На фото iPhone Xs

Еще одно нововведение в сравнении с прошлогодним iPhone X — улучшенная степень защиты от воды, IP68 против IP67. На официальном сайте Apple заявляется , что новые iPhone Xs выдерживают погружение в воду на глубину до двух метров в течение 30 минут. Правда там же говорится, что «повреждение в результате контакта с жидкостью не покрывается гарантией».

Для сравнения: топовые смартфоны от других производителей с защитой IP68 (например, Samsung Galaxy S9) могут «пережить» погружения максимум на полтора метра в течение 30 минут.

Две SIM-карты в iPhone Xs Max, но не у нас

Начиная с самого первого iPhone, представленного в 2007 году, все смартфоны Apple могли работать только с одной SIM-картой. В новом iPhone Xs Max производитель позволил устанавливать одновременно две «симки», но такие модификации официально продаются лишь в нескольких странах (например, в Китае и Гонконге), хотя и могут работать в наших сетях. Версий обычного iPhone Xs со слотом для двух SIM-карт нет.

Предположим, что скоро двухсимочные версии iPhone Xs Max появятся и в белорусских интернет-магазинах, но пока достать такие устройства сложно. В одном из будущих обновлений системы Apple добавит возможность работы с виртуальными eSIM , но в Беларуси они пока не поддерживаются.

Быстрая зарядка только за дополнительную плату

Комплект поставки iPhone Xs и iPhone Xs Max в сравнении с оригинальным iPhone X почти не изменился. Из него убрали 3,5-мм переходник для наушников, оставив только гарнитуру с портом Lightning. Адаптеры питания, поддерживающие ускоренную зарядку, придется докупать отдельно. Комплектные зарядники стандартные, мощностью в 5 Вт.





К тому же, через комплектный кабель питания подключить новые iPhone к MacBook до сих пор не получится. В последних есть только порты USB-C, а в стандартном кабеле от iPhone Xs и Xs Max используется USB-A.

Face ID почти не изменился

Одной из главных особенностей iPhone X в прошлом году стала система распознавания пользователей — Face ID. С помощью датчиков TrueDepth и фронтальной камеры, находящихся в вырезе в верхней части экрана, смартфон строил 3D-карту лица владельца, и, узнав его, разблокировался.





Face ID перекочевал и в новые iPhone Xs и iPhone Xs Max. В сравнении с оригинальной «десяткой» скорость распознавания немного выросла, но это произошло не из-за улучшения самих датчиков, а благодаря более мощному сопроцессору новинок. Впрочем, разница в скорости видна только при прямом сравнении и не критична.

К сожалению, других улучшений Face ID пока не получил. Новые iPhone Xs все еще не распознают владельцев, находясь в горизонтальном положении, и требуют провести пальцем по экрану вверх для снятия блокировки. Последнее немного раздражает.

Отличные экраны и стереозвук

Дисплеи iPhone Xs и Xs Max в Apple называют Super Retina HD. Это OLED-экраны на 5,8 и 6,5 дюймов с плотностью пикселей 458 ppi (разрешение панелей соответственно составляет 2436×1125 точек и 2688×1242).



Слева iPhone Xs, справа iPhone Xs Max

Благодаря последнему картинка выглядит сверхчетко. Такое ощущение в том числе создается за счет отсутствия воздушной прослойки между матрицей и защитным стеклом. Изображение как будто находится на кончиках пальцев. Впрочем, подобный эффект встречается и в некоторых смартфонах других производителей.



Слева iPhone Xs, справа iPhone X

«Классическим» минусам OLED-дисплеев вроде ухода в другие оттенки iPhone Xs и iPhone Xs Max подвержены не сильно, хотя под большим углом панели все же немного «синят». Зато дисплеи очень контрастные. К тому же на максимальном значении яркость составляет 625 нит. Этого вполне достаточно для работы не только при сильном искусственном свете, но и под прямыми солнечными лучами.



На фото iPhone Xs

В наличии еще несколько технологий улучшения картинки вроде TrueTone или поддержки цветового охвата P3, но они есть и в других последних смартфонах Apple.

Отдельно остановимся на мультимедийных динамиках аппаратов. Первый из спикеров находится на нижней грани, второй совмещен с разговорным. Вместе они дают отличный стереоэффект, звучат громко и чисто и вполне способны заменить небольшую портативную колонку.

Самые быстрые смартфоны в мире

Каждый год новые iPhone получают усовершенствованные процессоры, и iPhone Xs/Xs Max не стали исключениями.

Гаджеты базируются на Apple A12 Bionic, построенном по 7-нм техпроцессу. Apple заявляет, что новый A12 на 15% быстрее чипа А11 (10-нм) в iPhone X, и при этом потребляет на 50% меньше энергии. Мощность графической подсистемы увеличилась до 50%.



Скриншот с сайта Apple.ru

На презентации новинок Apple также акцентировала внимание на сопроцессоре Neural Engine. Он может выполнять пять триллионов операций в секунду, отвечает за машинное обучение и работу с приложениями дополненной реальности. Для примера: скорость распознавания лиц через Face ID возросла именно благодаря Neural Engine. Правда других сценариев, где пригодилась бы вся его мощь, придумать пока сложно.

В синтетических тестах iPhone Xs и Xs Max бьют все рекорды. Например, в AnTuTu iPhone Xs Max набирает около 370 тысяч баллов — больше, чем у всех протестированных в бенчмарке аппаратов других производителей.

Схожую производительность в мире Android-смартфонов, скорее всего, в ближайшем будущем покажут только флагманы Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro. Они будут работать на 7-нм процессоре Kirin 980, анонс аппаратов пройдет 16 октября.

Проще говоря, iPhone Xs и Xs Max ощущаются очень быстрыми смартфонами. Этому способствует не только мощнейшее «железо», но и iOS 12. Рабочие столы, шторки с «быстрыми» настройками и уведомлениями открываются мгновенно и очень плавно, без намека на подтормаживание в анимациях.

Разница с более старыми смартфонами Apple вроде iPhone 6 заметна сразу, но прошлогодний iPhone X (особенно на iOS 12) по скорости работы почти не проигрывает новинкам. Запаса по мощности iPhone X хватит минимум еще на пару лет, и покупать iPhone Xs ради производительности, на наш взгляд, не стоит.

Время автономной работы

Чтобы протестировать автономность гаджетов, с ними необходимо провести как минимум несколько дней. К сожалению, сделать этого у нас пока не получилось. Сама Apple заявляет, что время работы новинок на одном заряде возросло от получаса до полутора часов в сравнении с iPhone X.





С этим согласны журналисты западных техно-изданий. Например, редактор ресурса The Verge заявил , что в смешанном режиме использования iPhone Xs Max у него «живет» около 12 часов. В наличии и поддержка беспроводной зарядки.

На сайте производителя точные емкости аккумуляторов смартфонов не раскрываются, но известно, что батарея iPhone Xs по сравнению с iPhone X стала немного меньше — 2658 мАч против 2716 мАч. Зато в iPhone Xs Max установлен самый емкий аккумулятор, когда-либо использованный в смартфонах производителя — на 3174 мАч.

Камеры стали лучше

Основная камера в iPhone Xs и iPhone Xs Max одинаковая. Это пара из двух фотомодулей, каждый разрешением в 12 Мп (f/1.8 и f/2.4). Дополнительный фотодатчик нужен для двукратного зума и создания снимков с размытием фона.

Ниже — портретные снимки, сделанные с эффектом боке (теперь его глубину можно настраивать при редактировании фотографий):















Размер пикселей в новинках по сравнению с iPhone X стал больше, благодаря чему смартфоны захватывают больше света. Этот фактор влияет на финальное качество снимков, особенно при съемках в темноте.

Ниже — несколько кадров, сделанных на iPhone Xs:



















В сравнении с iPhone X качество фотографий возросло, пускай и не очень сильно. Этому способствует функция под названием Smart HDR (включена по умолчанию). Она напоминает HDR+, которую компания Google использует в своих смартфонах уже несколько лет.

Smart HDR делает серию снимков с разными настройками освещенности, а потом объединяет получившиеся кадры с темными и светлыми участками в один финальный кадр. За счет этого, независимо от экспозиции, смартфоны в большинстве случаев создают фотографию без провалов в тенях.

Впрочем, топовые смартфоны на Android могут делать снимки аналогичного, или даже лучшего качества. К таким устройствам относится, например, Huawei P20 Pro или Samsung Galaxy Note 9 .

Фронтальная камера iPhone Xs и Xs Max — 7-мегапиксельная. Вот пример снимка, сделанного на нее:





Резюме

Новые iPhone Xs и Xs Max — логичное продолжение идей, заложенных в прошлогоднем iPhone X. Практически по всем параметрам новинки стали лучше — производительность выросла, камеры снимают качественнее, разблокировка по лицу срабатывает немного быстрее.



Слева iPhone Xs Max, справа iPhone Xs

«Младший» iPhone Xs по размерам можно рекомендовать большинству пользователей, проблем с эргономикой у смартфона мы не заметили. Увеличенный iPhone Xs Max перед покупкой лучше повертеть в руках и понять, точно ли вам будет комфортно с ним управляться. Хотя смотреть видео, играть или серфить в интернете на нем за счет огромного дисплея гораздо удобнее.

При этом в предыдущих смартфонах Apple с приставкой «S» всегда присутствовала какая-то особая «фишка». В iPhone 4s впервые встроили Siri, в iPhone 5s ввели сканер отпечатков пальцев, iPhone 6s получил технологию 3D Touch, а в прошлогодних «восьмерках» появилась беспроводная зарядка. В новых iPhone Xs и Xs Max такой «фишки» нет. По сути, «фишка» — это и есть новый большой безрамочный Xs Max.

Оригинальный iPhone X с прошлого года, на наш взгляд, устареть еще не успел. Сегодня в Сети его продают примерно от 2120 рублей. За такие деньги смартфон выглядит довольно выгодным предложением.

Официальные белорусские цены и дата старта продаж iPhone Xs и iPhone Xs Max пока не объявлены. Но в наших интернет-магазинах устройства с минимальным объемом памяти можно купить от 3140 и 3418 рублей . Скорее всего, официальная стоимость аппаратов окажется выше.

За предоставленные на тест смартфоны благодарим cafeConnect — авторизованного реселлера Apple в Беларуси. Компания не имела возможности повлиять на результат тестирования и не видела материал до публикации.