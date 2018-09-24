В Заславле горел детский сад

Возгорание произошло в ГУО «Ясли-сад №5 «Солнышко» 24 сентября в 12:30.

Об этом сообщают в МЧС Минского района.

Спасатели установили, что в помещении одной из групп на первом этаже началось задымление.

139 детей были эвакуированы в помещение ГУО «Заславская средняя школа №2 им. М.К.Путейко».

Предварительная причина пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание светильника).