Вратарь БГК вошел в сборную 2-го тура Лиги чемпионов, фаны брестчан - лучшие в Европе

Официальный сайт Лиги чемпионов назвал семерку лучших гандболистов по итогам 2-го тура. В списке BEST 7 и голкипер Брестского гандбольного клуба имени Мешкова Иван Пешич.



Иван Пешич. Фото: bgk-meshkova.com

Иван Пешич внес очень весомый вклад в победу мешковцев над французским «Монпелье», который является полномочным обладателем трофея Лиги чемпионов. В триумфальном для брестчан поединке голкипер совершил 16 сэйвов после 39 бросков (41%).

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Кроме того, брестские болельщики в очередной раз покорили гандбольную Европу. Им присуждена победа в престижной номинации Fan of the Week.



Фото: bgk-meshkova.com