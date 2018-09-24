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Вратарь БГК вошел в сборную 2-го тура Лиги чемпионов, фаны брестчан - лучшие в Европе

25.09.2018 10:27 — Разное | Tut.by  
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Официальный сайт Лиги чемпионов назвал семерку лучших гандболистов по итогам 2-го тура. В списке BEST 7 и голкипер Брестского гандбольного клуба имени Мешкова Иван Пешич.


Иван Пешич. Фото: bgk-meshkova.com

Иван Пешич внес очень весомый вклад в победу мешковцев над французским «Монпелье», который является полномочным обладателем трофея Лиги чемпионов. В триумфальном для брестчан поединке голкипер совершил 16 сэйвов после 39 бросков (41%).

5 громких побед БГК им. Мешкова. «Монпелье» и еще 4 гранда, которые пали в Бресте

Кроме того, брестские болельщики в очередной раз покорили гандбольную Европу. Им присуждена победа в престижной номинации Fan of the Week.


Фото: bgk-meshkova.com
 
Теги: Брест
 
 
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Официальный сайт Лиги чемпионов назвал семерку лучших гандболистов по итогам 2-го тура. В списке BEST 7 и голкипер Брестского гандбольного клуба имени Мешкова Иван...
 
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