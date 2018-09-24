Microsoft представила Office 2019

Компания Microsoft выпустила Office 2019 для Windows и Mac. Обновленный пакет приложений уже доступен для корпоративных клиентов, остальные пользователи смогут его скачать в ближайшие недели.





В Office 2019 вошли изменения, которые уже были доступны пользователям Office 365, отмечает The Verge. Это обновления для Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Project, Visio, Access и Publisher.

В Office 2019 появилась возможность настройки ленты вкладок и команд, а также изменения чувствительности силы нажатия и наклона стилуса, пишет IXBT.





К примеру, в PowerPoint теперь можно создавать «кинематографические» презентации: добавлена поддержка 3D-моделей и SVG, перехода «Трансформация», экспорт 4K-видео. В Word появился режим фокуса и добавлен новый переводчик. В Excel добавлены воронкообразные диаграммы, диаграммы с картой и временные шкалы.