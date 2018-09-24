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Microsoft представила Office 2019

25.09.2018 10:26 — Разное | Tut.by  
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Компания Microsoft выпустила Office 2019 для Windows и Mac. Обновленный пакет приложений уже доступен для корпоративных клиентов, остальные пользователи смогут его скачать в ближайшие недели.


В Office 2019 вошли изменения, которые уже были доступны пользователям Office 365, отмечает The Verge. Это обновления для Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Project, Visio, Access и Publisher. 

В Office 2019 появилась возможность настройки ленты вкладок и команд, а также изменения чувствительности силы нажатия и наклона стилуса, пишет IXBT.


К примеру, в PowerPoint теперь можно создавать «кинематографические» презентации: добавлена поддержка 3D-моделей и SVG, перехода «Трансформация», экспорт 4K-видео. В Word появился режим фокуса и добавлен новый переводчик. В Excel добавлены воронкообразные диаграммы, диаграммы с картой и временные шкалы.

 
 
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Корпоративным клиентам Office 2019 уже доступен, а всем остальным его получится заполучить в ближайшие недели.
 
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