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Microsoft представила Office 2019
Компания Microsoft выпустила Office 2019 для Windows и Mac. Обновленный пакет приложений уже доступен для корпоративных клиентов, остальные пользователи смогут его скачать в ближайшие недели.
В Office 2019 вошли изменения, которые уже были доступны пользователям Office 365,
В Office 2019 появилась возможность настройки ленты вкладок и команд, а также изменения чувствительности силы нажатия и наклона стилуса,
К примеру, в PowerPoint теперь можно создавать «кинематографические» презентации: добавлена поддержка 3D-моделей и SVG, перехода «Трансформация», экспорт 4K-видео. В Word появился режим фокуса и добавлен новый переводчик. В Excel добавлены воронкообразные диаграммы, диаграммы с картой и временные шкалы.
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Корпоративным клиентам Office 2019 уже доступен, а всем остальным его получится заполучить в ближайшие недели.
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