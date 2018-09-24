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Решили не сносить: панельные дома в Берлине надстроят и оснастят лифтами

25.09.2018 10:24 — Разное | Tut.by  
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Власти Берлина планируют надстроить панельные дома времен ГДР дополнительными этажами. К 2030 году в столице Германии году прогнозируется дефицит на рынке жилья и строительство новых домов не сможет полностью его покрыть, поскольк не хватит свобобных земельных участков. «Панельки» за счет трансформации смогут дать городу примерно 50 000 дополнительных единиц жилья. Их считают идеальными кандидатами для «наращивания» из-за плоских и широких крыш, сообщает издание CityLab.


Фото: www.citylab.com

В свое время за счет возведения сборных домов государство смогло предоставить жителям ГДР рекордные 1,9 млн квартир. 


Панелька после реконструкции. Фото: varlamov.ru

Примерно десять лет назад в Германии повсеместно занялись реконструкцией советского наследия в рамках проекта Regeneration East (можно перевести как «Восточное возрождение»). В Берлине часть из этих домов снесли, а другим — «срезали» этажность. Так столица лишилась почти 5 тысяч квартир.

Что делают с хрущевками в Германии: убирают или надстраивают этажи, «вырезают» целые подъезды

Теперь ситуация поменялась и оставшиеся панельные дома надстроят. Для участия в проекте рассматриваются пяти- и шестиэтажные здания, а также десяти- и одиннадцатиэтажные — в частности, дома серии WBS 70. Запланировано также финансирование установки лифтов. Первую попытку создать такой гибрид предпримут в 2019 году.

 
 
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Панельные дома времен ГДР спасут Берлин от дефицита жилья
 
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