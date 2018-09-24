На Несвижчине открывается сезон осенних ярмарок! Первыми покупателей приглашают Островки

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Основные сезонные ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции в нашем регионе пройдут в октябре. Но сезон открыт уже сегодня в агрогородке Островки на улице Первомайской (автостоянка у сельского дома культуры). Эстафету подхватят завтра, 27 сентября, агрогородки Новогородейский и Ударный. Ярмарки планируются на мини-рынке Несвижского райпо и территории вокруг мини-рынка по улице Вокзальной в г.п. Городея.

Как сообщили в отделе экономики Несвижского районного исполнительного комитета, во исполнение распоряжения председателя Минского облисполкома от 30.08. 2018 г. № 206р «О проведении ярмарок» и в целях наиболее полного обеспечения населения сельскохозяйственной продукцией, продукцией мясоперерабатывающей, молочной отрасли, продовольственными товарами, кулинарными и кондитерскими изделиями, а также удобрениями, семенами и посадочным материалом, сельскохозяйственным инвентарем в следующем месяце осенние ярмарки будут организованы в г. Несвиже по ул. Гастелло, 9 (на городском рынке) по субботам — 6, 13, 20 и 27 октября, а также 3 ноября.

Октябрьские ярмарки в г.п. Городея приглашают по средам — 17, 24 и 31. Также в октябре жителей района и гостей нашего региона приглашают за покупками:

3 октября — аг. Снов (торговые ряды на пересечении ул. Несвижской и Ленина);

— 4 октября — аг. Грицкевичи (площадка возле здания сельского клуба по ул. Интернациональной);

— 10 октября — аг. Карцевичи (площадка напротив сквера);

— 11 октября — аг. Лань (площадка возле административного здания);

— 17 октября — аг. Сейловичи (площадка возле административного здания); — 18 октября — аг. Старые Новоселки (площадка между общежитием и Новоселковским СЦКиД по ул. Солнечной);

— 19 октября — аг. Юшевичи (площадка напротив магазина «Лючия» по ул. Лунной);

— 24 октября — аг. Оношки (площадка возле административного здания);

— 25 октября — аг. Друцковщизна (площадка возле магазина по ул. Центральной);

— 30 октября — аг. Высокая Липа (стадион);

— 31 октября — аг. Солтановщина (площадка возле банно-прачечного комбината).

Интерес к ярмаркам в нашем районе растет. О выездной торговле овощами, фруктами, товарами сельскохозяйственного назначения, ценах на продукцию мы будем рассказывать в дальнейшем на нашем сайте и страницах «НН».

Инна ВАСИЛЕВИЧ.