Единый круглосуточный колл-центр для туристов будет работать во время II Европейских игр, которые пройдут в Беларуси в 2019 году. Об этом сказано в материалах пресс-службы Минспорта и туризма, подготовленных к пресс-конференции в БЕЛТА.

Для гостей и болельщиков разработают специальные туристические пакеты, которые будут включать билеты на спортивные соревнования, проживание в отелях, хостелах, агроусадьбах, экскурсионную программу, сувениры и подарки, единый проездной документ на все виды общественного транспорта.

Идет набор волонтеров, которые будут консультировать туристов на улицах города и культурных объектах, а также помогать в пунктах пропуска лицам, пересекающим госграницу Беларуси, при заполнении миграционных карт, таможенных деклараций. Как уточнил замминистра спорта Михаил Портной, всего планируется задействовать около 6 тыс. волонтеров. В мобильном приложении «Mинск.Minsk» дорабатывается раздел о II Европейских играх.

Предстоящие игры активно продвигаются на международных туристических выставках. Кроме того, будет снят видеоролик о туристическом потенциале Минска и предстоящих играх, его будут демонстрировать на бортах самолетов авиакомпании Etihad Airways.

На время II Европейских игр будет обеспечена работа без выходных магазинов и объектов общественного питания, музеев и других учреждений культуры, расширена сеть торговых объектов, работающих в системе tax free.

Эта работа ведется в увязке с подготовкой к проведению чемпионата мира по хоккею, который в 2021 году примут Беларусь и Латвия, подчеркнули в Минспорта.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют примерно 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в 10 видах спорта станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 в Токио (Япония).

Читать полностью: http://www.belta.by/society/view/kruglosutochnyj-koll-tsentr-dlja-turistov-budet-rabotat-vo-vremja-ii-evropejskih-igr-319015-2018/

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