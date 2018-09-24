Книга «Маршруты белорусского туризма: историко-культурные ландшафты Беларуси» раскрывает дух местечек. Об этом рассказал на презентации нового издания автор, директор Института искусствоведения, этнографии и фольклора им. К.Крапивы НАН Беларуси, директор Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы академик Александр Локотко, передает корреспондент БЕЛТА.

В книге большое внимание уделено местной топонимике, мифологии, названиям, что важно с точки зрения понимания духа места. «Помимо богатых сведений о памятниках архитектуры, материальной историко-культурной среде дана широкая информация о среде духовной. В книге обозначены центры народного творчества, центры, где проживают носители фольклора, народно-обрядовых традиций, собран материал по агроусадьбам, которых в Беларуси уже больше 2 тыс.», — сказал Александр Локотко.

Читатели имеют возможность получить информацию о развитии инфраструктуры туризма в Беларуси на основе историко-культурных ландшафтов, архитектурно-градостроительных объектов, агроусадеб, центров народных ремесел и промыслов, фольклорно-духовного наследия. В издании представлена научная картина формирования историко-культурных регионов в стране, обозначены локальные туристско-рекреационные районы. Издание содержит уникальные сведения о многочисленных хуторах, деревнях, селах, местечках с примерами местных мифов и описанием окрестных ландшафтов.

Книга богато иллюстрирована, в ней 27 карт локальных районов с обозначением рекомендуемых объектов, маршрутами и тропами для туристского посещения.

Издание «Маршруты белорусского туризма: историко-культурные ландшафты Беларуси» увидело свет на русском языке, но, по словам автора, планируется ее перевод на английский язык, поскольку интерес зарубежных туристов к Беларуси растет.

Читать полностью: http://www.belta.by/culture/view/novaja-kniga-ob-istoriko-kulturnyh-landshaftah-belarusi-raskryvaet-duh-mestechek-lokotko-318727-2018/

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