Победителю конкурса вручат два билета на концерт хора Турецкого

Жлобинчане могут принять участие в конкурсе «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым!», объявленном газетой «Гомельская праўда».

Для участия необходимо прислать в редакцию (246003 г. Гомель, ул. Полесская, 17-а; е-mаil: к onkurs@gp.by ) одну или несколько фотографий, их копий (с комментариями), связанных с комсомолом, а также продолжить фразу: «Для меня комсомол — это…».

До 27 октября материалы будут размещаться на портале gp.by, где 30 октября будет опубликовано имя победителя. Его выберет редакционная коллегия. Подарком для победителя станут два билета на концерт хора Турецкого, который выступит в Гомеле 7 ноября.

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!"

Читайте ndsmi.by в " Одноклассниках "

Читайте ndsmi.by в " Контакте "

Читайте ndsmi.by в " Фейсбуке "

Читайте ndsmi.by в " twitter "