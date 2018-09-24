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Победителю конкурса вручат два билета на концерт хора Турецкого
25.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Жлобинчане могут принять участие в конкурсе «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым!», объявленном газетой «Гомельская праўда».
Для участия необходимо прислать в редакцию (246003 г. Гомель, ул. Полесская, 17-а; е-mаil: к
До 27 октября материалы будут размещаться на портале gp.by, где 30 октября будет опубликовано имя победителя. Его выберет редакционная коллегия. Подарком для победителя станут два билета на концерт хора Турецкого, который выступит в Гомеле 7 ноября.
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Жлобинчане могут принять участие в конкурсе «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым!», объявленном газетой «Гомельская праўда». Для участия...
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