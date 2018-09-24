В Жлобинском районе проходит мероприятие «Уступи дорогу пешеходу»

По 30 сентября в Жлобинском районе проводится профилактическое мероприятие «Уступи дорогу пешеходу», направленное на профилактику дорожнотранспортных происшествий, связанных с непредоставлением преимущества в движении пешеходам.

Госавтоинспекция напоминает, что на нерегулируемых пешеходных переходах водитель транспортного средства обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть.

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