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В Жлобинском районе проходит мероприятие «Уступи дорогу пешеходу»
25.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
По 30 сентября в Жлобинском районе проводится профилактическое мероприятие «Уступи дорогу пешеходу», направленное на профилактику дорожнотранспортных происшествий, связанных с непредоставлением преимущества в движении пешеходам.
Госавтоинспекция напоминает, что на нерегулируемых пешеходных переходах водитель транспортного средства обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть.
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По 30 сентября в Жлобинском районе проводится профилактическое мероприятие «Уступи дорогу пешеходу», направленное на профилактику...
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