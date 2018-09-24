Можно ли умереть от головной боли? Невролог - о симптомах и лечении мигрени

Чем отличается мигрень от другой головной боли, почему в отношении ее не работают простые анальгетики, правда ли, что болезнь сопутствует таланту и можно ли от нее умереть, GO.TUT.BY рассказала доцент кафедры неврологии и нейрохирургии БелМАПО, кандидат медицинских наук Кристина Садоха.

Кристина Садоха. Специалист 32 года занимается изучением и лечением первичной головной боли, защитила кандидатскую диссертацию, посвященную мигрени. Фото: из личного архива

Как отличить мигрень от другой головной боли

Некоторые ученые считают, что хотя бы один раз в жизни каждый человек переносит приступ мигрени. Но не всегда то, что кто-то называет мигренью, ею является.

— Если у кабинета врача сидит человек и жалуется, что у него сейчас мигренозный приступ, будьте уверены, что голова у него болит совсем по другой причине, — говорит Кристина Садоха. — Потому что человек во время приступа мигрени не пойдет в поликлинику. Он просто не сможет этого сделать. Боль настолько сильна и мучительна, что она полностью «выключает» человека из его обычной деятельности. Всемирная организация здравоохранения не случайно включила мигрень в число девятнадцати заболеваний, вызывающих наибольшую социальную дезадаптацию.



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Во время приступа обязателен полный покой. Человек и сам стремится закрыться в темной комнате, опустить шторы, выключить все телефоны, лечь, надеть повязку на глаза и замереть. Никого не слышать, ничего не видеть, ни о чем не знать… От обычных движений — ходьбы, подъема по лестнице, поворота головы и даже легкой эмоции — становится еще хуже.

Боль описывают по-разному — будто по голове методично ударяют молотом или вбивают гвоздь, будто череп раскалывается надвое.

— Особенности мигренозной боли — она очень интенсивная, пульсирующая и сосредоточена, как правило, в одной половине головы, чаще в лобно-глазнично-височной части, -- объясняет Кристина Садоха. — Приступ обязательно сопровождается тошнотой, рвотой, свето- или звукобоязнью. Если ни одного из этих симптомов-спутников нет — у вас не мигрень.

Каким бывает приступ Вначале появляются знаки приступа (они всегда одни и те же): вялость, апатичность, раздражительность, беспокойство или наоборот, эйфория. У некоторых возникает ярко выраженная тяга к определенной еде, например к сладкому или острому. Либо начинают беспокоить неприятные ощущения в животе. Одной из пациенток Кристины Садоха приближение мигрени «прогнозировал» запах дыма. Дыма, понятно, нигде вокруг не было, это ложное обонятельное ощущение. Ряд предвестников головной боли называют аурой. Это могут быть зрительные нарушения — вспышки молнии перед глазами, искаженные предметы, слепое пятно, которое мигрирует в пространстве и увеличивается в размерах. У некоторых — ощущение, словно мурашки по ноге или руке; онемение отдельных частей тела. Могут появиться затруднения разговорной речи или, наоборот, пациент плохо понимает обращенные к нему реплики. Продолжается аура от 30 минут до часа, затем появляется и нарастает головная боль, сопровождающие ее тошнота, рвота, звукобоязнь и другие симптомы. Приступ мигрени длится от нескольких часов до трех суток. Последняя фаза сопровождается сонливостью, слабостью, апатичностью. Больные часто ощущают страх, что это повторится.

У кого и почему случается мигрень

Что такое мигрень, не понаслышке знали Цезарь, Пикассо, Бетховен, Дарвин, Фрейд, Кэррол, Булгаков и еще много известных талантливых людей. Высказывали даже предположение, что эта болезнь — спутница гениальности.

Еще один штрих к портрету пациента с мигренью — повышенная эмоциональность, тревожность и впечатлительность. Не удивительно, что женщин среди жертв этой болезни в полтора раза больше, чем мужчин. Вероятно, из-за того, что представительницы слабого пола склонны ярче описывать свои ощущения, мигрень долго считалась особенностью мнительных и экзальтированных барышень с большой фантазией и склонностью драматизировать события.

Но в последние годы ученые пришли к выводу: дело не столько в психологических реакциях, сколько в наследственности. Выявлен патологический генный маркер в 19-й хромосоме, который «виновен» в возникновении мигрени. В 75% случаев недуг передается по материнской линии.



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— Некоторые пациенты поначалу это отрицают: ни мама, ни бабушка головной болью не страдали, — рассказывает специалист. — А потом выясняется, что патология в роду все-таки была, например, ее страдала тетя или двоюродная сестра.

И дремал бы, возможно, ответственный за мигрень ген годами, если бы не образ жизни. Провоцирует заболевание, как правило, чрезмерность в любой деятельности: умственный труд без отдыха, физические нагрузки, превышающие возможности организма, бурные эмоции, длительное психическое напряжение, слишком долгое путешествие или более продолжительная, чем обычно, работа за компьютером. Даже в отношении сна склонным к приступам мигрени важно соблюдать принцип золотой середины: избыточный сон для них так же вреден, как и недосыпание.

Играет роль и то, что мы едим. Продукты-триггеры у каждого страдающего мигренью свои. У одних это кофе, а у других помидоры, орехи, сыр или яйца. Все строго индивидуально. У одной из пациенток Кристины Садоха приступ был четко связан с употреблением шампанского.

Если устанавливается связь возникновения приступа с употреблением конкретных продуктов, лучше исключить их из рациона, рекомендует врач.

Почему частые приступы могут привести к инсульту

Мигрень — участь молодых. В 75% случаев она стартует в 17−25 лет, а разгар болезни приходится на 25−35 лет. И бытует представление, что болезнь безобидна. От нее, мол, еще никто не умирал. Перетерпи, отлежись и все нормализуется. «Несерьезность» недуга часто связывают с тем, что во время приступа жизненно важные показатели, артериальное давление и сердечная деятельность, несмотря на очень плохое самочувствие, часто в пределах нормы.

Однако современные неврологи не видят оснований для оптимизма: снижается кровоток, ткани головного мозга переживают кислородное голодание, нарушается их питание, и чем чаще это происходит, тем вероятнее накопление негативных изменений. Считается, что приступы не реже одного раза в месяц способны в конечном итоге привести к инсульту. Это подтверждает и мировая статистика: каждый третий инсульт в молодом возрасте — мигренозный.



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— Вот и недавно был такой случай в моей личной клинической практике, — делится опытом доктор. — У 38-летнего мужчины после приступа развился инсульт в затылочной части головного мозга. А в медицинской неврологической литературе описан мигренозный инсульт даже у девочки 16 лет.

Как же заподозрить грозное осложнение? Один из тревожных признаков — если нарушения зрения, речи, движений, предшествующие головной боли, продолжаются больше часа. В такой ситуации лучше вызвать скорую. МРТ головного мозга, желательно по сосудистой программе, поможет выявить или исключить угрожающее жизни осложнение.

Как лечить мигрень

Тот, кто испытал приступ мигрени, как правило, испробовал на себе все возможные виды самопомощи — от стягивания головы тугой повязкой и горячей ванны до полного арсенала обезболивающих, которые есть в ближайшей аптеке. Кристина Садоха против народных методов:

— Дело в том, что изменения в головном мозге во время приступа происходят этапно. На первом сужаются мелкие сосуды, на втором расширяются крупные сосуды, на третьем отекают стенки сосудов, а на четвертом идет обратное развитие этих симптомов. Головная боль появляется во время 2-й и 3-й фаз. И любые согревающие манипуляции (горячие ванны и компрессы), сосудорасширяющие лекарственные средства (спазмолитики) в данном случае противопоказаны. Наоборот, чтобы стало легче, нужно предупредить расширение сосудов, вызывающее и усугубляющее головную боль.

Прием простых анальгетиков, парацетамола, анальгина, цитрамона, аспирина, аскофена и других нестероидных противовоспалительных средств (диклофенака) также чаще разочаровывает пациентов.



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Для купирования приступов мигрени разработаны специальные средства — триптаны, обладающие сосудосуживающим эффектом и выпускающиеся в основном в виде таблеток, аэрозолей, инъекций. Прием их вместе с противорвотными препаратами помогает снять тяжелые симптомы, но, как подчеркивает невролог, подбирать их необходимо индивидуально — что подходит одному пациенту, не всегда работает у другого.

Кроме того, снять симптомы приступа — только часть терапии, подчеркивает специалист. Об этом многие пациенты даже не подозревают, считая, что прием таблеток во время головной боли это и есть лечение. Если мигрень посещает хотя бы раз в месяц, необходим курс профилактического лечения, которое в идеале должно продолжаться два месяца. Требуется и так называемая базисная терапия, которая устраняет последствия приступов, — снижения кровотока в области головного мозга, кислородного голодания и нарушения обменных процессов. Для назначения полноценного лечения нужно обратиться к врачу-неврологу или терапевту.

Полностью избавиться от мигрени невозможно, констатирует доктор. Однако надолго забыть о ней — реально. В ответ на просьбу привести пример успешного лечения врач рассказала о своей пациентке, у которой приступы случались каждый месяц и продолжались до трех суток, а после назначенного лечения она уже четыре года живет без мигрени.

В лечении и профилактике мигрени очень важно, как ведут себя в организме гормоны. У многих женщин приступ нередко предшествует менструации. Во время беременности у одних приступы учащаются, а у других, наоборот, пропадают. Может спровоцировать патологию и длительное применение противозачаточных средств. — Рекомендую женщинам, страдающим мигренозными приступами, проконсультироваться у гинеколога или эндокринолога, проверить уровень половых гормонов и гормонов щитовидной железы, — говорит врач. — Были случаи, когда после корректировки гормонального статуса приступы самопроизвольно исчезали. После менопаузы у некоторых женщин приступы мигрени уходят без лечения, констатирует врач. Правда, не у всех. И приводит несколько клинических примеров из своей практики, когда к ней обращались пациентки старше 55 лет. По убеждению доктора, страдающим этой патологией в любом возрасте требуется постоянное внимание к себе, контроль за эмоциями, интеллектуальными и физическими нагрузками.