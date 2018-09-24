США испытывают новую боевую машину AMPV

На одной из главных баз армии США Форт-Худ проводятся испытания новейшей боевой машины AMPV, которая должна заменить устаревший бронетранспортер M113, сообщает Defence blog.



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Американские солдаты в течение 21 дня проводили различные тесты нескольких вариантов AMPV, в том числе с вращающейся башней, вооруженной автоматическим гранатометом и крупнокалиберным пулеметом.

AMPV — универсальная платформа, на которой могут быть построены БТР, самоходный миномет, санитарная машина и другие. По сравнению с М113, у новинки на 80 процентов больше внутреннего объема, лучше защищенность и выше подвижность.