Почетное звание «Дитя мира» присвоят 30 новорожденным в Гомеле



Акция «Дитя мира» пройдет 25 сентября в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном отделении Белорусского фонда мира, которое выступает организатором мероприятия.

Малышам, рожденным 21 сентября — в Международный день мира, — присвоят символический почетный статус «Дитя мира». Фонд мира выдаст семьям новорожденных специальные свидетельства, а матери получат материальную помощь.

Чествование пройдет в Гомельской областной клинической больнице, где в День мира родились 15 мальчиков и девочек, и в городской клинической больнице №2 — здесь 21 сентября появились на свет тоже 15 малышей. Также в эти дни акция проходит во всех районах Гомельской области — еще более 50 сертификатов вручат миротворцы маленьким жителям региона.

Как отметили в областном отделении Белорусского фонда мира, чествование малышей и их мам проходит уже в 12 раз. За предыдущие 11 лет в Гомельской области свидетельства «Дитя мира» получил 651 ребенок. "Акция «Дитя мира» является социально значимой, миротворческой, воспитательной, благотворительной. Она пропагандирует семейные ценности, мир и согласие, нацелена на воспитание «человека мира», — добавил председатель областного отделения фонда мира Тимофей Глушаков.