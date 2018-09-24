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КГК Гомельской области проведёт «горячие линии» по вопросам эффективности принимаемых мер по наведению порядка на территориях и объектах в г. Гомеле и Гомельской области
25.09.2018 — Разное | Хойницкiя навiны
по вопросам эффективного и рационального использования земельных участков – 27 сентября 2018 г.,
по вопросам эффективного и рационального использования объектов недвижимости – 28 сентября 2018 г.
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КГК Гомельской области проведёт «горячие линии» по вопросам эффективности принимаемых мер по наведению порядка на территориях и объектах в г. Гомеле и Гомельской области
«Горячая линия» по вопросам эффективности принимаемых мер по наведению порядка на территориях и объектах состоится 26 сентября 2018 г., по вопросам эффективного...
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