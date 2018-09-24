КГК Гомельской области проведёт «горячие линии» по вопросам эффективности принимаемых мер по наведению порядка на территориях и объектах в г. Гомеле и Гомельской области



«Горячая линия» по вопросам эффективности принимаемых мер по наведению порядка на территориях и объектах состоится 26 сентября 2018 г.,

по вопросам эффективного и рационального использования земельных участков – 27 сентября 2018 г.,

по вопросам эффективного и рационального использования объектов недвижимости – 28 сентября 2018 г.

«Горячие линии» состоятся с 11.00 до 12.30 по телефонам в г. Гомеле 8 (0232) 23-83-88, 23-83-97.