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Разыскивается без вести пропавшая Юхник Юлия Васильевна

25.09.2018 10:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Разыскивается без вести пропавшая Юхник Юлия Васильевна, 24.09.1991 г.р.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59120.php

Разыскивается без вести пропавшая Юхник Юлия Васильевна

16.09.2018 около 22.30 выехала из дома (г. Брест, ул. Смирнова) на велосипеде на прогулку и до настоящего времени её местонахождение не известно.

Приметы: на вид 25 лет, рост 162 см, худощавого телосложения, волос тёмный, длиной чуть ниже плеч. На правой щеке под глазом родинка.

Была одета в майку на бретельках камуфляжного цвета, штаны камуфляжного цвета, байку серого цвета, босоножки бордового цвета, с бутонами цветов желтого цвета в верхней части.

Просим граждан, которым что-либо известно о местонахождении без вести пропавшей сообщить в ближайшее отделение милиции по телефону 102, конфиденциальность гарантирована. 

 
Теги: Брест
 
 
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Разыскивается без вести пропавшая Юхник Юлия Васильевна, 24.09.1991 г.р. 16.09.2018 около 22.30 выехала из дома (г. Брест, ул. Смирнова) на велосипеде на прогулку и до...
 
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