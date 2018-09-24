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Разыскивается без вести пропавшая Юхник Юлия Васильевна
25.09.2018 10:56 — Разное | Виртуальный Брест
Разыскивается
16.09.2018 около 22.30 выехала из дома (г. Брест, ул. Смирнова) на велосипеде на прогулку и до настоящего времени её местонахождение не известно.
Приметы: на вид 25 лет, рост 162 см, худощавого телосложения, волос тёмный, длиной чуть ниже плеч. На правой щеке под глазом родинка.
Была одета в майку на бретельках камуфляжного цвета, штаны камуфляжного цвета, байку серого цвета, босоножки бордового цвета, с бутонами цветов желтого цвета в верхней части.
Просим граждан, которым что-либо известно о местонахождении без вести пропавшей сообщить в ближайшее отделение милиции по телефону 102, конфиденциальность гарантирована.
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Разыскивается без вести пропавшая Юхник Юлия Васильевна, 24.09.1991 г.р. 16.09.2018 около 22.30 выехала из дома (г. Брест, ул. Смирнова) на велосипеде на прогулку и до...
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