Бешеная лиса напала на домашних животных в Лунинце

В Лунинце бешеная лиса напала на домашних животных, сообщил корреспонденту БЕЛТА руководитель Лунинецкой районной ветеринарной станции Иван Ванюк.



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Инцидент произошел днем 23 сентября. Хищница бродила по улицам Франциска Скорины, Дружная, Богданова, покусала несколько домашних собак, котов, загрызла кур. Местные жители сообщили об этом в МЧС , ветслужбу. Специалисты оперативно прибыли на место, усыпили лису и контактировавших с ней животных (с согласия хозяев).

Был отобран биологический материал, который отправили на исследование в Брестскую областную ветеринарную лабораторию. Анализ показал, что лиса была больна бешенством. В соответствии с санитарными и ветеринарными правилами в границах улиц, где бродило дикое животное, на месяц будет введен карантин.

В Лунинецком районе с начала года это уже второй случай бешенства. Первый был зарегистрирован в агрогородке Полесский. Домашний кот покусал хозяйку и вскоре скончался. Питомец оказался болен. Предположительно, заразиться бешенством он мог от ежа, с которым поел из одной миски. В агрогородке также вводился карантин.