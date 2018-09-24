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Памятка для населения по вопросам благоустройства населенных пунктов

25.09.2018 — Разное | Новости Ветки  
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Памятка для населения по вопросам благоустройства населенных пунктов

Уважаемые жители г. Ветки и Ветковского района!

Дорогие земляки!

Правилами по благоустройству и содержанию населённых пунктов, утверждённых постановлением Совета Министров от 28.11.2012 №1087, предусмотрена санитарная очистка и уборка территорий, сбор и удаление твёрдых бытовых отходов, своевременное скашивание сорной растительности, поддержание в надлежащем состоянии земельного участка и ограждение земельного участка. За нарушение данных Правил согласно статье 21.14 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях налагается штраф в размере до 25 базовых величин (в настоящее время это 612 рублей 25 копеек).

В соответствии с рекомендуемыми санитарными правилами на территории населённых пунктов запрещается:

— размещать твёрдые отходы в неустановленных местах (в том числе и растительные отходы вдоль автодорог);

— сливать (сбрасывать) жидкие отходы на землю, в ливнёвую канализацию, водные объекты;

— складировать и хранить более 72 часов на территориях, прилегающих к земельным участкам, в том числе проезжей части улиц, дрова, торф, уголь, песок, строительные материалы и строительный мусор.

За нарушение содержания жилых домов, непринятие мер по поддержанию в надлежащем состоянии внешнего вида жилых домов, иных зданий, сооружений и ограждений (заборов, палисадников) согласно статье 21.13 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях налагается штраф в размере до 15 базовых величин (от 49 рублей до 367 рублей 50 копеек).

Учитывая изложенное выше, просим вас своевременно проводить санитарные мероприятия и не допускать нарушений на прилегающих к вашим земельным участкам территориях (до середины проезжей части по всей длине земельного участка). Своевременно проводите уборку, покос травы, не складируйте дрова, торф, уголь, песок, строительные материалы и строительный мусор более 72 часов. Примите меры по приведению фасадов зданий, ворот, заборов, палисадников в надлежащее состояние, своевременно проводите их покраску. Оформление цветочных композиций, малых архитектурных форм украсят ваши придомовые участки.

Выполнение данных требований приведёт к улучшению условий жизнедеятельности всего населения, а также внешнего вида приусадебных участков, улиц, населённых пунктов, и в целом района.

Контролирующими органами будет осуществляться постоянный контроль за порядком в населённых пунктах. При установлении нарушений будут применяться меры административного воздействия.

Согласно решению Ветковского районного исполнительного комитета в целях проведения мероприятий по улучшению санитарного состояния и благоустройству за всеми организациями и предприятиями района закреплены населённые пункты Ветковщины и улицы райцентра. Призываем вас оказывать посильную помощь данным организациям и сделать всё возможное, чтобы наши посёлки, деревни, агрогородки и наша Ветка были лучшими в области.

Ветковский районный ЦГЭ.

 
 
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Уважаемые жители г. Ветки и Ветковского района! Дорогие земляки! Правилами по благоустройству и содержанию населённых пунктов, утверждённых постановлением...
 
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