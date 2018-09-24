Семь неожиданных способов применения микроволновки





Казалось бы, для чего нужна СВЧ-печь: разогреть, разморозить или приготовить несложное блюдо. Но микроволновка может быть очень ценным помощником на кухне, способным сэкономить дорогое время. Представляем вам семь неожиданных способов применения чудо-техники.

Быстро, но стерильно

В сезон заготовок приходится стерилизовать много банок. Именно от стерильности тары будет зависеть сохранность ваших консерваций. Кто-то держит банки над паром, а кто-то прожаривает в духовке. Недавно подсказали ещё один способ обработки стеклянной посуды — в микроволновке. Вымойте банки содовым раствором и залейте в них примерно 30 мл воды. Две-три минуты работы микроволновки на полной мощности, и дело сделано! Можно стерилизовать и сухие чистые банки: для этого достаточно поставить стакан, наполненный водой, рядом. Трёхлитровая банка отлично стерилизуется в положении лёжа. Доставайте посуду из печки с особой осторожностью: стекло слишком горячее — не обожгитесь.

Чистота — залог здоровья

Согласно лабораторным исслeдoвaниям бактериологов, нa однoм квaдpaтнoм caнтимeтpe губки для мытья посуды мoгут c кoмфopтoм пpoживaть oкoлo 30 миллиapдoв (!) paзнooбpaзныx микроорганизмов. Влага и тепло создают идеальные условия для размножения микробов, а пористая структура губки значительно увеличивает площадь для распространения колоний бактерий и грибков. Чтобы снизить уровень «потребления» потенциальной опасности, кухонный спонж нужно регулярно дезинфицировать. Погрузите губку в чашку с водой и лимонным соком (лимонной кислотой), поставьте в микроволновую печь. Прогрейте на максимальной мощности не менее минуты. Аккуратно достаньте губку и дайте ей остыть.

Не проколитесь

При приготовлении супов и соусов кожицу с помидоров обычно снимают. Можно запечь овощи в духовом шкафу (долго), провести манипуляции с кипятком и льдом (хлопотно), а можно использовать возможности бытовой помощницы. Поместите помидоры, аккуратно разложив на тарелке, в СВЧ на 30 секунд при максимальной мощности, после чего шкурка легко отойдёт от мякоти. Но не забудьте сделать несколько проколов в кожице, потому как слишком плотная шкурка может задержать выход пара, и тогда овощ взорвётся.

Лёгкое избавление

Не хотите возиться с чисткой чеснока? Эту проблему решит микроволновая печь, как бы удивительно это ни звучало. Неочищенный чеснок и полстакана воды поместите в микроволновку на 15 секунд при высокой мощности. Шелуха станет влажной, и её можно будет легко удалить.

До последней капли

Для приготовления выпечки, салатов, желе, соусов иногда требуется сок апельсина или лимона. Микроволновая печь поможет выдавить сок из цитрусовых практически до капельки даже при очень толстой кожуре. Перед тем как выжать сок из фрукта, разогрейте его целиком в микроволновке, но не более десяти секунд. В результате клетчатка станет мягче, и вам будет проще получить сок.

Грелка из крупы

Срочно понадобилась грелка, а дома её нет? Нужно просто насыпать в чистый носок из хлопка крупу или соль и нагреть его в микроволновке в течение 30 секунд — 1 минуты в зависимости от желаемой температуры. Соблюдайте технику безопасности. Долго не держите грелку в СВЧ, чтобы не произошло возгорание ткани.

СВЧ придёт на помощь

Хотите приготовить сельдь под шубой или винегрет, но ограничены во времени. Как быть в такой ситуации? Выход есть! Свёклу среднего размера помойте, очистите и положите в пакет для запекания. Залейте корнеплод горячей водой и плотно завяжите пакет на узел, сделав дырочки зубочисткой для выхода пара. Чтобы вода не вылилась, положите пакет в глубокую тарелку. Поставьте в микроволновку на 5 минут на полную мощность (не менее 750 ватт), затем на 10 минут на среднюю. Оставьте свёклу до полного остывания в СВЧ-печке.