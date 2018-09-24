При возникновении сложной ситуации поможет кризисная комната





Долгое время считалось, что семейное насилие — удел неблагополучных семей, где родители злоупотребляют алкоголем, ведут асоциальный образ жизни. Но факты говорят о том, что от этой проблемы не застрахован никто.

Жертвой семейного насилия может оказаться кто угодно: женщины, мужчины, дети, престарелые родители, богатые и бедные, медийные личности и рядовые граждане. Эта проблема представляет опасность для всего общества, так как давно перестала ограничиваться семейными рамками. Ведь дети, растущие в такой обстановке, перенимают модель поведения родителей и в дальнейшем ведут себя жестоко уже по отношению к членам своей семьи.

Зачастую «кризисная комната» — единственный выход для тех, кто подвергается насилию. Многим трудно принять решение и уйти от агрессора, но даже если психологическая готовность и есть, открытый вопрос «куда идти?» мешает сделать этот шаг. Материальная и жилищная зависимость становится причиной, по которой многие жертвы домашнего насилия продолжают оставаться в мучительном положении.

«Кризисная комната» — специально оборудованное помещение, обеспеченное всеми видами коммунально-бытового благоустройства и предназначенное для предоставления в случае необходимости лицам, находящимся в кризисном состоянии. Она предназначена для предоставления временного пребывания лицам, находящимся в опасном для их здоровья и жизни состоянии: подвергшимся семейному или психофизическому насилию, жертвам торговли людьми. Несовершеннолетние дети могут находиться в «кризисной комнате» только совместно с родителем или законным представителем.

В учреждении «Центр социального обслуживания населения Ветковского района» на базе отделения круглосуточного пребывания по адресу: агрогородок Присно, ул. Кооперативная, д. 5 функционирует «кризисная комната».

Основанием для помещения в «кризисную комнату» является письменное заявление гражданина, зарегистрированное в установленном в Центре порядке. Решение о помещении гражданина в «кризисную комнату» принимает директор Центра.

Пребывание граждан в «кризисной комнате», бытовые и прочие условия их жизнедеятельности основываются на принципах самообслуживания. Срок пребывания в «кризисной комнате» зависит от конкретных обстоятельств и индивидуальных особенностей лиц, обратившихся за помощью, и составляет не более 10 дней непрерывного пребывания. С гражданином, помещённым в «кризисную комнату», заключается договор, который определяет условия нахождения в «кризисной комнате».

Если вы попали в трудную жизненную ситуацию, можете обратиться в ГУ «Центр социального обслуживания населения Ветковского района» лично по адресу: г. Ветка, ул. Первомайская, д. 11, кабинет №8. Либо позвонить по телефону 4-27-90. Здесь вам анонимно и бесплатно окажут психологическую, социальную и юридическую помощь.

Центр работает в будние дни с 8.00 до 18.00, а в субботу — с 9.00 до 13.00.

Если беда случилась с вами в вечернее или ночное время, в выходной день, то вы можете обращаться за помощью в РОВД по телефону 102. Сотрудники милиции, с вашего согласия, организуют транспортировку вас и ваших детей в «кризисную комнату».

«Кризисная комната» — это не место постоянного жительства, а лишь безопасный островок, где можно передохнуть, научиться жить по-новому, найти выход из жизненного тупика.