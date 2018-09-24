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Механизатор Виталий Баймендинов — неоднократный лидер в уборке урожая, тысячник и передовик хозяйства

25.09.2018 — Разное | Новости Ветки  
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Механизатор Виталий Баймендинов — неоднократный лидер в уборке урожая, тысячник и передовик хозяйства

Говорят, где родился человек, там он и сгодился. Но для Виталия Баймендинова, выходца из далёкого Казахстана, в жизни сложилось всё наоборот.

В 2009 году Виталий Александрович вместе со своей семьёй приехал в наш район и обосновался в деревне Неглюбка  на постоянное место жительства. Имея за плечами многолетний опыт работы в сельском хозяйстве, он без труда смог устроиться механизатором в ОАО «Дружба» и зарекомендовать себя с положительной стороны.

— Профессия хлебороба нелёгкий труд. Ленивым на поле или на ферме делать нечего, — признаётся мужчина. — Я с детства приучен к физическому труду, поэтому многочасовые работы в поле за штурвалом могучей зерноуборочной машины меня только закаляют.  Я простой сельский труженик, который любит своё дело. Меня ценит руководство, уважают коллеги, любят дома. А что ещё нужно для счастья?

Сегодня успехи и трудовые награды Виталия Александровича трудно оспорить. Он — неоднократный лидер в уборке урожая, тысячник и передовик хозяйства, всегда и во всём старается быть первым. В этом году механизатор ОАО «Дружба» на уборке зерновых перешагнул тысячный рубеж, намолотив свыше 1200 центнеров с гектара. А его трудолюбию и жизнерадостности можно только позавидовать.

С. КОРШИКОВА.

 
 
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Говорят, где родился человек, там он и сгодился. Но для Виталия Баймендинова, выходца из далёкого Казахстана, в жизни сложилось всё наоборот. В 2009 году Виталий...
 
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