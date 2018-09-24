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…И земля отблагодарит сторицей

25.09.2018 10:26 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Пока в одних хозяйствах жалуются на тяжелый год и подсчитывают упущенную выгоду, в других собирают отменный урожай. Мы заглянули на поле к фермеру Василию Лящуку, что живет в Высоком, и убедились: если вкладывать в дело душу, оно не может не дать отдачи.…И земля отблагодарит сторицей

Земля на вес золота
Свое фермерское хозяйство Василий Лящук зарегистрировал почти 13 лет назад. Начинал с 12 га земли. Теперь у него почти 220 га, и площадей не хватает. «Для наших возможностей, нашей базы, нашего желания развиваться этой земли очень мало», – говорит Василий Иванович. С просьбой помочь в выделении дополнительного участка фермер обращался в этом году даже к губернатору области. И все вроде бы и рады помочь человеку, который доказал, что работать умеет и любит, да и выручка с гектара у него одна из самых высоких в районе.…И земля отблагодарит сторицей
Да вот только свободных площадей в регионе попросту нет. А крупные сельхозпредприятия категорически отказываются расставаться даже с неудобицами. «И я их понимаю, – улыбается Лящук. – Был бы председателем колхоза, ни сотки земли никому ни за какие деньги не отдал бы».
При такой нехватке земли заботиться о ней, чтобы не потеряла плодородие, нужно особенно. В этом году для улучшения севооборота фермерское хозяйство вынуждено было вдвое сократить площади под картошку, всегда дававшую хороший доход. На половине пахотных земель посеяли яровую пшеницу. И не прогадали. «Яровая пшеница хотя и не дает высоких урожаев, но это лучшее, самое качественное зерно. Его у нас с руками забирает комбинат «Брестхлебопродукт», – объясняет фермер. В этот сложный для аграриев год урожайность яровой пшеницы у него составила 39-40 ц/га. Поэтому глава хозяйства всерьез подумывает о том, чтобы на следующий год отказаться от выращивания капусты опять же в пользу пшеницы.

Время отделять камни
Сейчас штат постоянных работников в фермерском хозяйстве насчитывает девять человек. А больше и не надо, говорит глава фермерского хозяйства. Ручной труд все больше заменяет умная техника. Еще в прошлом году на уборку картофеля хозяйство привлекало 15-20 человек со стороны. Сегодня такой необходимости нет. Василий Иванович с гордостью демонстрирует нам работающий в поле картофелеуборочный комбайн немецкой фирмы «Гримме». Он не только тщательно выкапывает всю картошку, накапливает ее в бункере и перегружает в прицеп машины по мере заполнения, так еще и отделяет картофельные клубни от камней. Каменистые почвы для нашего района привычное дело, но, кажется, у Лящука этого добра особенно много. Вдоль всего поля лежат аккуратные холмики: комбайн выгружает сюда свой каменистый «улов». Пропущенную мелочь отбирают вручную рабочие на транспортерной ленте в цехе сортировки.…И земля отблагодарит сторицей

«Комбайн медленно работает, потому что всего один рядок берет, – поясняет Василий Иванович. – Но все равно при нынешней урожайности он заменяет как минимум 30 человек. В прицеп почти 10 тонн выг­ружает. В день – 10 таких прицепов. За день, если работает без перебоев, набирает 100 тонн картошки и больше».…И земля отблагодарит сторицей

Луковый «робот»
Нынешний год для Василия Лящука в плане урожая вообще выдался на редкость удачным. Особая его гордость – лук. Он уже убран, «пропущен» через машину, которая очищает луковицы от шелухи и обрезает «хвосты», и отправлен на хранение на склад. Покупатели уже обрывают телефоны, волнуются, что им не хватит. «На всех хватит, – успокаивает фермер. – Лук в этом году просто классный». С 25 га хозяйство собрало почти 1000 тонн. Как удалось в такую-то засуху? «Потому что с душой выращено», – смеется Лящук. Для посадки он выбрал сорт «Робот» фирмы «Nickerson-Zwaan» (Нидерланды), который прекрасно себя показал. Луковицы как на подбор: красивые, золотистые, ровные. И хранится этот сорт прек­расно, не прорастает, не гниет, до нового урожая может долежать, не теряя в качестве. 300 тонн прямо сейчас готов взять брестский «Плодвощ» для закладки в стабилизационный фонд, но Лящук просит потерпеть. Все силы брошены сейчас на уборку картофеля, и ни на что другое времени просто нет.…И земля отблагодарит сторицей

Урожай по-королевски
В прошлом году для посадки картофеля хозяйство закупило у немецкой компании «Solana» семена сорта «Королева Анна»: элиту и второй репродукции. «По страшной цене», – говорит фермер. И семена показались поначалу не самыми лучшими, и год выдался непростой. Но «Королева Анна» не подвела. При самом лучшем раскладе надеялись собрать с 50 га 2 тысячи тонн картошки. Так и получилось: средняя урожайность по хозяйству составляет сейчас 400 ц/га. Но на отдельных участках – и вовсе 600 ц. А контрольные замеры на 5 гектарах, засаженных элитой, вообще показывают 800 ц/га. Причем все клубни ровные, красивые, загляденье просто.
Вот потому, пока погода позволяет, фермер и торопится убрать эту красоту с полей. Уговаривает нетерпеливых покупателей: все успеется. Современное овощехранилище позволяет отгружать из него картошку и лук целый год, а в городах люди постепенно отвыкают делать на зиму большие запасы. Проще в любой момент купить в ближайшем магазине килограмм-другой овощей. Именно крупные торговые сети и забирают большую часть полученного Василием Лящуком урожая. Так что если увидите в каком-нибудь супермаркете отменного качества овощи, задумайтесь: может, это те самые, с полей возле Оберовщины?

Елена ТРИБУЛЕВА.
tribuleva@tut.by
Фото Виталия ДУЛЕВИЧА

 
 
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Пока в одних хозяйствах жалуются на тяжелый год и подсчитывают упущенную выгоду, в других собирают отменный урожай. Мы заглянули... Сообщение …И земля отблагодарит...
 
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