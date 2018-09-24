Россия усилит контроль на границах, чтобы остановить бегство в Евросоюз

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Российские таможенники заметили участившиеся попытки россиян незаконно выехать в Евросоюз и намерены предпринять ответные меры.

Усиленный контроль для противодействия нелегальной миграции из России будет введен в приграничных районах Ленинградской области, сообщает "Интерфакс" по ссылкой на региональное пограничное управление ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области.

Выросло число попыток незаконно пересечь границу с Финляндией и Эстонией, объяснили в ведомстве.

Одной из ответных мер станет "усиление контроля лиц и транспортных средств, следующих в пограничную зону, в том числе при въезде в город Ивангород Кингисеппского района Ленинградской области", рассказали в пресс-службе ведомства.

Пограничники просят оказывать содействие при досмотре транспортных средств, внимательно проверять и заранее готовить документы, необходимые для предъявления на контрольных постах.

"Уважаемые граждане, просим вас проявлять терпение и относиться к возможным временным трудностям с пониманием", - призывает ФСБ, добавляя, что все запланированные меры находятся "в рамках действующего законодательства".