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В России без вести пропал белорус, уехавший три года назад на заработки

25.09.2018 10:51 — Разное | Аргументы и факты  
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В России без вести пропал белорус, уехавший три года назад на заработки
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В России без вести пропал белорус, уехавший три года назад на заработки

Как стало известно, 56-летний минчанин Сергей Андреев в 2015 году уехал на заработки в российский Усинск. До июля нынешнего года мужчина поддерживал связь с родными по телефону, однако уже более двух месяцев от него нет никаких известий.

Сейчас поисками мужчины занялись белорусские правоохранители. Представители ГУВД Мингорисполкома просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего без вести, сообщить в милицию.

Как сообщила официальный представитель Первомайского РУВД Минска Екатерина ДОБРОВОЛЬСКАЯ, на вид мужчине около 55-60 лет, волосы седые, короткие, глаза светло-голубые.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские правоохранители разыскивают 56-летнего мужчину, который более двух месяцев не выходит на связь с родными.
 
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