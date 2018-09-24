В России без вести пропал белорус, уехавший три года назад на заработки

Как стало известно, 56-летний минчанин Сергей Андреев в 2015 году уехал на заработки в российский Усинск. До июля нынешнего года мужчина поддерживал связь с родными по телефону, однако уже более двух месяцев от него нет никаких известий.

Сейчас поисками мужчины занялись белорусские правоохранители. Представители ГУВД Мингорисполкома просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего без вести, сообщить в милицию.

Как сообщила официальный представитель Первомайского РУВД Минска Екатерина ДОБРОВОЛЬСКАЯ, на вид мужчине около 55-60 лет, волосы седые, короткие, глаза светло-голубые.