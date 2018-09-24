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Домрачева опробовала один из видов спорта Европейских игр

25.09.2018 10:58 — Разное | Tut.by  
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270 дней остается до начала ІІ Европейских игр в Минске. 24 сентября новый для себя вид спорта, входящий в программу будущих соревнований, опробовали отечественные звезды, в числе которых была и четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, сообщает телеканал «Беларусь 1».


Дарья Домрачева. Кадр «Беларусь 1»

Тренировку на базе Университета физкультуры провел семикратный чемпион Беларуси по каратэ Андрей Гриневич.

Биатлонистка к занятию отнеслась профессионально: работала с полной отдачей и с удовольствием. По словам Дарьи, некоторые упражнения могли бы использовать в своей подготовке и биатлонисты.

— Этот вид спорта позволяет развиваться не только физически, но и, как, наверное, и другие боевые восточные искусства, помогает укреплять внутренний дух, свой стержень. А многие из тех упражнений, которые были нам сегодня продемонстрированы, могут использоваться в подготовке биатлонистами — для концентрации, для развития реакции, — сказала Дарья Домрачева.

Видео: АТН новости Беларуси и мира

Соревнования по каратэ во время ІІ Европейских игр 2019 года пройдут на «Чижовка-Арене». В Минске каратисты разыграют 12 комплектов медалей. Также этот вид включен в программу Олимпиады 2020 года в Токио.

 
Теги: Минск
 
 
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270 дней остается до начала ІІ Европейских игр в Минске. 24 сентября новый для себя вид спорта, входящий в программу будущих соревнований, опробовали отечественные...
 
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