Домрачева опробовала один из видов спорта Европейских игр

270 дней остается до начала ІІ Европейских игр в Минске. 24 сентября новый для себя вид спорта, входящий в программу будущих соревнований, опробовали отечественные звезды, в числе которых была и четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, сообщает телеканал «Беларусь 1» .



Дарья Домрачева. Кадр «Беларусь 1»

Тренировку на базе Университета физкультуры провел семикратный чемпион Беларуси по каратэ Андрей Гриневич.

Биатлонистка к занятию отнеслась профессионально: работала с полной отдачей и с удовольствием. По словам Дарьи, некоторые упражнения могли бы использовать в своей подготовке и биатлонисты.

— Этот вид спорта позволяет развиваться не только физически, но и, как, наверное, и другие боевые восточные искусства, помогает укреплять внутренний дух, свой стержень. А многие из тех упражнений, которые были нам сегодня продемонстрированы, могут использоваться в подготовке биатлонистами — для концентрации, для развития реакции, — сказала Дарья Домрачева.

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Соревнования по каратэ во время ІІ Европейских игр 2019 года пройдут на «Чижовка-Арене». В Минске каратисты разыграют 12 комплектов медалей. Также этот вид включен в программу Олимпиады 2020 года в Токио.