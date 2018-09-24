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С 24 сентября по 3 октября на территории Ушачского района Госавтоинспекция проводит профилактические мероприятия под условным названием «Скорость»
25.09.2018 — Разное | Патриот (Ушачи)
Уважаемые водители! Будьте благоразумны, соблюдайте Правила дорожного движения!
Евгений Ковнурка, начальник отделения ГАУ Ушачского РОВД.
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С 24 сентября по 3 октября на территории Ушачского района Госавтоинспекция проводит профилактические мероприятия под условным названием «Скорость»
Согласно ст.18.13 КоАП Республики Беларусь, за превышение скорости от 10 до 20 км/ч штраф составит 1 базовую величину (24,50 руб.), ад 20 да 30 км/ч – до 3 базовых, на 30 и более...
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