С 24 сентября по 3 октября на территории Ушачского района Госавтоинспекция проводит профилактические мероприятия под условным названием «Скорость»



Согласно ст.18.13 КоАП Республики Беларусь, за превышение скорости от 10 до 20 км/ч штраф составит 1 базовую величину (24,50 руб.), ад 20 да 30 км/ч – до 3 базовых, на 30 и более км/ч – до 10. За повторное в течение года нарушение данного характера применяется максимальное административное воздействие – лишение водительских прав до 1 года.

Уважаемые водители! Будьте благоразумны, соблюдайте Правила дорожного движения!

Евгений Ковнурка, начальник отделения ГАУ Ушачского РОВД.